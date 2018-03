Anzeige

Kein erhobener Zeigefinger

„Ein wichtiger Aspekt von ,Yolo’, den Lampertheimer Schüler ins Leben gerufen haben, ist, dass wir hier nicht mit erhobenem Zeigefinger die Kinder zu etwas drängen möchten. Sie sollen alles selbst erfahren. Und das Ganze geht nicht über Lehrer, sondern durch Kooperationspartner und Schüler“, erklärte Stolz.

20 Partner fanden sich für Workshops in der EKS ein. Jeder Schüler war in drei Workshops aktiv. Das Angebot war in altersgerechte Themen eingeteilt. „Der Yolo-Tag findet das erste Mal an der EKS statt. Wir hoffen, dass er regelmäßig organisiert wird, dann durchlaufen die Schüler in allen Altersstufen über die Jahre verschiedene Workshops“, erklärte Reinhild Zolg, die sich gemeinsam mit Lehrerin Laura Bühler um die Organisation dieses Großprojektes kümmerte.

Denn so viele Schüler wie in der EKS wurden bisher noch nie an einem „Yolo-Day“ bedacht. Dies sei schon eine große Herausforderung gewesen. Ein Dank ging auch an Rektorin Stephanie Dekker sowie an den Förderverein der Schule. „Denn nicht alle Kooperationspartner bieten die Workshops kostenlos an, hier übernahm der Förderverein die Finanzierung“, erklärte Bühler.

Die Workshops dauerten jeweils gut eine Stunde, die Schüler wurden aktiv in das Geschehen eingebunden. Beim Rettungsdienst lernten sie anhand von Übungspuppen die Reanimation von Menschen. „Ganz schön anstrengend“, fanden die Jugendlichen, nachdem sie alle eine Herzmassage über längere Zeit machen sollten.

Auf der Zunge zergehen lassen, stand beim Thema „Geschmackssache“ auf dem Programm. Die Kinder konnten die fünf Geschmacksrichtungen süß, sauer, salzig, bitter und herzhaft ausprobieren und bekamen gezeigt, wie Geschmacksverstärker und künstliche Aromen mit dem Geschmack spielen. „Über die Teilnahme der Netzhelden der EKS freuen wir uns sehr, sie referieren auch an anderen Schulen“, sagte Stolz.

Die Netzhelden erklärten den Schülern die Gefahren des Internets und der sozialen Netzwerke, etwa in Sachen Cyber Mobbing. Denn zu einem verantwortungsbewussten Leben gehören ebenso mediale und soziale Kompetenzen. „Wir beherrschen die Medien, nicht die Medien uns“ oder „Vom Vorurteil zur Diskriminierung“ titelten die Workshops, die unter anderem auch vom Medienzentrum Hessen angeboten wurden. „Ganz neu dabei ist die Universität Heidelberg, die sich mit der Organspende auseinandersetzt“, ergänzte Reinhild Zolg.

Die Mädchen und Jungen lernten eine Vielfalt an Themen kennen: Mal ging es darum, was man isst und wen man streichelt, um Genuss und Sucht, um Ernährungsberatung oder Alkoholprävention durch die Polizei. Das Gesundheitsamt hatte einen Zuckertisch und Zahnspangen dabei und das Deutsche Rote Kreuz informierte über Blutspenden. Daneben gab es noch Filme und Angebote im Bereich Sport.

© Südhessen Morgen, Samstag, 03.03.2018