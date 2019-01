Komödie mit Fitz und Schweighöfer

„100 Dinge“ mit Matthias Schweighöfer (r.) und Florian David Fitz. © Warner Bros

Biblis.Heute um 20 Uhr heißt es in der Filminsel: „Was uns nicht umbringt“. In dem Film geht es um den gefragten Psychotherapeuten Maximilian, der mit eigenen Problemen – und den Sorgen seiner Patienten – zu kämpfen hat. Seine jugendlichen Töchter bereiten ihm Kopfzerbrechen, da verliebt er sich in eine Patientin – das ist nun wirklich das Letzte, was er gebrauchen kann. In den Hauptrollen spielen August Zirner, Johanna ter Steege und Barbara Auer mit.

Am Wochenende sind die Stars Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer in „100 Dinge“ zu sehen. Von Freitag bis Sonntag, 18. bis 20. Januar, läuft der Film um 20 Uhr. Fitz hat auch Regie geführt. Sie spielen beste Freunde: Paul und Toni sind nach technischen Geräten, Accessoires und Kleidung süchtig. Zudem kommen sie nicht ohne einander aus. Weil es in dieser besonderen Freundschaft jedoch ständig darum geht, wer der Bessere ist, veranstalten sie einen Wettstreit: Wer kommt länger ohne materiellen Besitz aus? Dafür verfrachten sie all ihr Hab und Gut in eine Lagerhalle und dürfen 100 Tage lang nur jeweils eine Sache zurückholen. So stehen Paul und Toni ohne Möbel und ohne Kleidung auf der Straße und werden mit existenziellen Fragen konfrontiert.

Für Kinder zeigt die Filminsel am Sonntag, 20. Januar, 15 Uhr, den Animationsfilm „Smallfoot – Ein eisigartiges Abenteuer“. Der junge Migo, gesprochen von Kostja Ullmann, ist ein aufgeweckter und ehrlicher Yeti. Als er einen Menschen sieht, wird sein Leben auf den Kopf gestellt. Niemand glaubt ihm – außer seine Freundin Meechee (Aylin Tezel). Migo begibt sich alleine auf die Suche nach dem Menschen Percy – der die Existenz von Yetis bisher anzweifelte. cid

