Kompass: Streit um Kosten

Bürstadt.Bürstadt soll am Landesprogramm Kompass teilnehmen. Das haben CDU und FDP mit ihrer Mehrheit im Haupt- und Finanzausschuss empfohlen. SPD und Grüne wollten das Thema zurückstellen. Streitpunkt waren die Kosten, die noch nicht konkret beziffert sind.

Das Landesprogramm ist ein Angebot an Städte und Gemeinden, das Sicherheitsempfinden der Menschen zu verbessern. Dabei sollen Vertreter der Kommune und der Polizei zunächst mit Bürgern ins Gespräch kommen und herausfinden, wo diese sich unsicher fühlen. In einem zweiten Schritt sollen dann Maßnahmen benannt werden, wie die Kommune für mehr Sicherheit sorgen kann, beispielsweise durch verstärkte Streifengänge der Polizei oder das Aufstellen von Lampen.

SPD und Grüne machten darauf aufmerksam, dass bereits der Gesprächsprozess, der von der Stadt initiiert und moderiert werden soll, Geld kostet. In der Sitzungsvorlage des Ordnungsamts wurden keine konkreten Kosten dafür beziffert. Es wird allerdings auf die Empfehlung des Polizeipräsidiums Südhessen verwiesen, eine halbe Stelle für die Umsetzung des Landesprogramms einzurichten. Aktuell seien im Ordnungsamt keine freien Kapazitäten vorhanden, heißt es dort weiter.

Alexander Bauer (CDU), der auch Landtagsabgeordneter ist, setzte sich vehement dafür ein, jetzt den Beitritt zum Programm zu beschließen und zumindest die erste Phase des Dialogs zwischen Bürgern, Verwaltung und Polizei zu durchlaufen. „Die Moderationskosten können wir aus dem laufenden Haushalt bestreiten“, betonte er. „Wenn wir wissen, welche Maßnahmen vorgeschlagen werden, können wir für das Haushaltsjahr 2020 sehen, was wir umsetzen wollen und was das kostet“, ergänzte Bauer.

Lampertheim und Biblis hätten die Teilnahme beschlossen. „Ich will mich nicht fragen lassen, warum wir nicht dabei sind“, appellierte Bauer an die anderen Fraktionen, nicht an der Sicherheit zu sparen. Diesen Vorwurf wollten SPD und Grüne nicht auf sich sitzenlassen.

Bürgermeisterin Bärbel Schader erhofft sich von dem Programm Hinweise darauf, ob beispielsweise am Bahnhof eine Videoüberwachung möglich wäre oder nicht. „Vielleicht können wir auch einen Teil der Kosten für unsere City-Streife darüber finanzieren“, sagte sie. Gerhard Weitz (CDU) berichtete zudem, dass Kommunen, die sich beteiligen, dafür eigens einen Polizeibeamten abgestellt bekommen haben. Das letzte Wort hat nun die Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch, 20. Februar. kur

