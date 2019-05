Konfirmanden singen gemeinsam „Wie schön du bist“

Bürstadt.Wenige Wochen vor ihrer Konfirmation machten sich die Konfirmanden des diesjährigen Jahrgangs in ihrer Rüstzeit in Bad Bergzabern viele Gedanken zum Thema ihres Vorstellungsgottesdienstes: „Leben wie du bist“.

Unter der Anleitung von Pfarrerin Johanna Gotzmann, Dekanatsjugendleiter Jörg Lingenberg sowie zahlreichen Teamern entwarfen sie einen ansprechenden Gottesdienst. Dabei veranschaulichten sie in kurzen Spielszenen, welche Anforderungen an die Jugendlichen von Eltern, Schule und Freunden gestellt werden. Anhand der Texte der ausgewählten Lieder konnten sich die Besucher des Gottesdienstes sehr gut in die Lebenssituation hineinversetzen. Gleichzeitig wurde aber auf Gottes Zuspruch hingewiesen, der die Menschen so geschaffen hat, wie sie sind und sie so liebt, wie sie sind. Als Ergänzung sang der gesamte Chor der Konfis „Wie schön du bist“ von Sarah Connor. Den Konfirmanden ist es mit ihrem kreativen Gottesdienst gelungen, der Gemeinde zu zeigen, wie gut sie sich mit christlichen Themen befasst haben und dass sie in der Lage sind, ihren Glauben auch nach außen zu tragen und zu vertreten. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.05.2019