Konfirmation startet im August

Bürstadt/Biblis/Groß-Rohrheim.Zuerst Nordheim, am Schluss Groß-Rohrheim: Nach wochenlanger Unsicherheit stehen die neuen Termine für die Konfirmation in den Gemeinden fest. Nordheim macht am 23. August den Anfang, am 30. August folgt Biblis, Bürstadt am 20. September und Bobstadt am 27. September, das Schlusslicht bildet Groß-Rohrheim am 1. November. Eines jedoch wird in allen Kirchen aufgrund der Corona-Abstandsregeln gleich sein: Am Gottesdienst werden nur die Konfirmanden und ihre Familien teilnehmen können – und auch da wird es je nach Familiengröße und Kapazität der Kirche Einschränkungen geben müssen.

Viel zu organisieren hatte daher besonders Pfarrerin Johanna Gotzmann, die zusammen mit Pfarrer Rainer Heymach die Gemeinden in Bürstadt und Bobstadt betreut. „Unsere Kirche in Bürstadt ist sehr klein. Unter normalen Bedingungen passen da 120 Leute rein, momentan nur 31.“ Da zudem durch den Umbau des Pfarrhauses vor der Kirche eine Baustelle ist und der Konfirmation-Jahrgang in diesem Jahr zahlenmäßig sehr groß ausfällt – 26 Jugendliche in Bürstadt und acht in Bobstadt –, ist Gotzmann froh, dass die Bürstädter zu Gast in der katholischen Kirche St. Peter sein dürfen.

Zwei Gottesdienste werden dort am 20. September stattfinden, einer um 11 Uhr, der zweite um 14 Uhr. „Die Konfirmanden sind auf diese Termine aufgeteilt. Trotzdem wird es wahrscheinlich Beschränkungen bei der Anzahl der Familienmitglieder geben, die in die Kirche mitdürfen. Das war aber – leider – bei uns in der Kirche in Bürstadt immer so. Vielleicht, wenn wir Glück haben, können in St. Peter sogar mehr Personen rein“, erklärt Gotzmann.

Anmeldung erforderlich

Wie viele genau, das stehe aufgrund der sich rasch ändern könnenden Lage durch das Corona-Virus noch nicht genau fest: „Wir schicken wahrscheinlich im August den Familien eine Liste, auf der alle Informationen stehen und wie viele Leute kommen dürfen. Die Familien sollen dann die Anzahl der Personen – samt Adressen – eintragen“, betont die Pfarrerin. Zwei Taufen habe sie bereits auf diese Weise begleitet. „Wir haben da alle Personen aus einem Haushalt in eine Bank zusammengesetzt – somit haben wir auch einen reibungslosen Ablauf.“

Die Entscheidung, die Konfirmation in den September zu schieben, sei nicht von ihr allein getroffen worden: „Im April hatten wir über die digitale Plattform Zoom einen Konfirmanden-Elternabend, bei dem auch fast alle anwesend waren“, so Gotzmann. „Es gab viele Ideen vom Open-Air-Gottesdienst bis zur Verlegung ins Frühjahr. Die Abstimmung ist dann für Herbst ausgegangen.“ Nicht alle seien darüber glücklich gewesen. „Die Verschiebung ins Frühjahr wäre aber schwierig gewesen, da Ende August bereits der neue Jahrgang startet, der dann im Mai konfirmiert wird. Da bleibt uns auch nicht viel Spielraum. Wenn es eine kleinere Gruppe gewesen wäre, wäre es vielleicht gegangen.“

Als nächster Termin steht nun die Aufzeichnung und Ausstrahlung des Gottesdienstes an, den die Konfirmanden selbst vorbereitet haben. „Sie haben sich dafür das Thema ,Wie hilft uns Gott in der Krise’ ausgesucht. Das finde ich sehr passend für die derzeitige Situation“, freut sich Gotzmann.

In Nordheim habe man sich in Absprache mit den Eltern auf den 23. August geeinigt, heißt es vom evangelischen Gemeindebüro in Biblis. Sieben Jugendliche werden in der Simultankirche in Nordheim konfirmiert, die sieben Bibliser Konfirmanden haben dann am 30. August ihre Feier in der evangelischen Kirche. Auch hier gilt: Am Gottesdienst werden nur die Jugendlichen und ihre Angehörigen teilnehmen können. Wer trotzdem an diesem Sonntag nicht auf die gewohnte Messe verzichten will, kann diese auf Youtube miterleben.

Elf Jungen und Mädchen feiern schließlich am 1. November um 9.45 Uhr in der evangelischen Kirche in Groß-Rohrheim ihre Konfirmation. Zuvor, am 25. Oktober, präsentieren die Jugendlichen ihren Vorstellungsgottesdienst, für den sie ein Thema erarbeitet und den sie selbst geplant haben. Wie viele Personen pro Familie mit in die Kirche dürfen, steht momentan noch nicht fest. „Wir beobachten nun während des Sommers das Pandemie-Geschehen, erst dann können wir reagieren“, erklärt Gemeindesekretärin Ingrid Georgi. Rund 35 bis 40 Menschen könnten nach jetzigem Stand in der Kirche Platz nehmen – „das lässt sich aber schwer auf eine Personenanzahl festmachen, da zum Beispiel Familienmitglieder enger zusammensitzen dürfen.“

