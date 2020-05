Kontaktloses Trainieren möglich

Bürstadt.Eigentlich war alles so vorbereitet, dass das neue Fitnessstudio „fit +“ am 28. März öffnen sollte. Aber dann kam Corona. „Nachdem Hessen entschieden hat, dass die Fitnessstudios ab 15. Mai wieder öffnen dürfen, haben wir uns für den Himmelfahrtstag entschieden. Wir wollten das gesamte lange Wochenende nutzen, um uns vorzustellen“, so Inhaber Rainer Eitelmann.

Mit Geschäftspartner Angelo Kunovic haben sich zwei mit langjähriger Erfahrung in der Fitnessbranche zusammengetan. Eitelmann ist zudem Gesellschafter von „Pro Functional“ und stellt unter anderem den „Functional Tower“ her, den man in Bürstadt ausprobieren kann. Es ist ein sechs Meter langes, gerüstartiges Gerät, an dem man nur mit dem eigenen Körpergewicht trainieren kann, unter anderem Klimmzüge.

„Es ist hessenweit der einzige so große Tower in Umkreis von 30 oder 40 Kilometern“, so Eitelmann. Das „fit +“ will er auch als „Ausstellungsraum“ für einige seiner Geräte nutzen. Und als ob er die Covid 19 vorausgesehen hätte – der Betrieb läuft völlig kontaktlos, vom Eingang über das Training bis zu den Umkleiden. Die Schlösser an den Spinden funktionieren über Transponderbänder, die die Mitglieder erhalten.

Kurse per Video

„Es gibt eine Digitalstation, an der sehr viele der Übungen per Touch-Screen mit Videos angeschaut werden können. Zudem gibt es verschiedene Zeiten, zu denen unser Trainerteam anwesend ist“, verkündete Eitelmann. Das Studio ist also nicht völlig ohne Fachbetreuung. Darüber hinaus gibt es einen Kursraum mit 30 Quadratmetern, in dem über Video einer der 70 verschiedenen Kurse ausgewählt werden kann. Normalerweise ist ein Kurs auf bis zu zehn Teilnehmern ausgelegt, nach derzeitigen Auflagen allerdings weniger. Die Kurse werden alle von ausgebildeten IFA-Trainern vorgeführt.

Umkleiden und Toiletten sowie ein Duschbereich, der derzeit leider nicht benutzt werden darf, ergänzen die Räumlichkeiten. Das Studio befindet sich in der Nibelungenstraße 85, wo früher der Dönerladen war. Es musste komplett umgebaut werden, die Küchenzeile flog raus, neue Räume wurden geschaffen.

Selbst für ein Probetraining muss keiner der Mitarbeiter da sein. Der Zugang funktioniert über einen QR-Code, mit dem man auf die Homepage des Studios gelangt. Dort muss man sich anmelden und bekommt einen QR-Code zugeschickt, der einem die Eingangstür öffnet. „Der Vermieter ist uns sehr entgegen gekommen“, sagt Eitelmann. Eigentlich hätte er eine Förderung von der LoPa erhalten sollen, die aber nicht zustande kam, weil er vor der Zuteilung bereits mit den Renovierungsarbeiten begonnen hat. cid

