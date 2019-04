Kontinuität, aber auch Umbrüche an der Spitze

Groß-Rohrheim.Der TV Groß-Rohrheim hatte zur Mitgliederversammlung ins TV Heim eingeladen. Zunächst begrüßte die Vorsitzende Pia Strubel die Anwesenden. Aufgrund einer Anregung des Steuerberaters war eine Satzungsänderung notwendig, der einstimmig zugestimmt wurde.

Maimarkt-Vorbereitungen laufen

Es folgte der Bericht der Vorsitzenden. Neben den wöchentlichen Übungsstunden und Mannschaftsspielen veranstaltete der TV wieder ein Jugendzeltlager. Die Mitglieder nahmen – wie auch in den vergangenen Jahren – als Ausflugsbetreuer bei den Ferienspielen der Gemeinde teil. Beim Maimarkt war der TV erfolgreich mit seinem Stand vertreten, die Planungen für den kommenden Maimarkt laufen bereits. Dabei wird wieder ein Ortslauf stattfinden, für den bereits die ersten Anmeldungen eingegangen sind.

Der TV nahm am Kerweumzug teil, die Handballer hatten im Kerwedorf ihren Stand, und die Turnerfrauen eine Kuchentheke am Kerwemontag. Jedes Jahr nehmen bei der Jugendsammelwoche auch Gruppen des Turnvereins teil und bitten um Unterstützung für die Jugendarbeit.

Die Senioren des Vereins wurden zu einem geselligen Nachmittag in den Treff 21 eingeladen. Dank ging hier an Friedhelm Olf, der mit seinem musikalischen Quiz wieder für beste Unterhaltung sorgte, und an das Helferteam vom Vorstand. Die Vorsitzende beendete ihren Bericht mit dem Dank an alle Helfer, den Vorstand, die 30 Übungsleiter und die Spender und Sponsoren, ohne die ein erfolgreiches Vereinsleben nicht möglich wäre.

Es folgten die Berichte der Abteilungsleiter und des Kassenwarts. Alle Abteilungen verzeichnen eine rege Teilnahme an den Übungsstunden. In der Handballabteilung arbeitet die Jugendabteilung weiterhin sehr erfolgreich und kann auch in diesem Jahr wieder für alle Altersklassen eine Mannschaft stellen.

Sportliche Erfolge

Die erste Mannschaft spielt erneut eine sehr gute Saison und steht aktuell als Aufsteiger auf dem ersten Platz, so dass sogar der Durchmarsch von der Kreisliga in die Landesliga geschafft werden kann.

Für die erste Mannschaft im Badminton ging es nach dem Aufstieg in der Vorsaison zunächst einmal darum, in der höheren Spielklasse Fuß zu fassen. Die Runde konnte dann mit einem tollen vierten Platz abgeschlossen werden. Eine herausragende Einzelleistung war im vergangenen Jahr der zweite Platz bei der Bezirksmeisterschaft der Altersklasse U17 von Dominic Ahlheim.

Programm für Groß und Klein

Auch die Rad- und Wanderabteilung kann auf zahlreiche Aktivitäten zurückblicken und trifft sich auch in diesem Jahr wieder regelmäßig zu gemeinsamen Rad- und Wandertouren in der näheren und weiteren Umbegung.

Die Turnabteilung bietet weiterhin ein umfangreiches Programm für Kinder und Erwachsene an. Dies beginnt bereits mit einem Angebot für die Allerkleinsten, die gerade krabbeln können und führt über Purzelturnen bis zum Geräteturnen. Für Erwachsene gibt es derzeit fünf Gruppen mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

Das Scheiertheater muss in diesem Jahr allerdings ausfallen, da sich aus unterschiedlichen Gründen nicht genug Mitspieler gefunden haben. Daher der Aufruf an alle, die Zeit und Lust zum Theaterspielen haben, sich noch zu melden. Nach dem Bericht der Rechnerin Petra Baach, beantragte die Kassenprüferin Lilo Böhm, nach Bestätigung einer einwandfrei geführten Kasse, die Entlastung des gesamten Vorstands. Die Versammlung stimmte dem ohne Einwände zu.

Turnusgemäß standen in diesem Jahr wieder Vorstandswahlen an. Einstimmig gewählt wurden Pia Strubel zur ersten Vorsitzenden, Petra Baach zur Rechnerin, Andrea Kautzmann als Schriftführerin, Abteilungsleiter Handball Hans-Peter Erlemann, Badminton Manuel Hegemann, Scheiertheater Thomas Fox, Wandern Karl Hofmann und Jugendleiter Markus Pietschmann. Als Beisitzer wurden Torsten Henzel und Simone Fieser bestätigt. Zu Kassenprüfer wurden Rene Frank und Christel Marweldt gewählt. Einige Abschiede musste der Vorstand des TV verkraften. Ein Dank ging an dieser Stelle an Arno Schollmeier, der das Amt des Abteilungsleiters Leichtathletik inne hatte und nicht mehr zur Wahl antrat. Eva Ludwig legte aus privaten und beruflichen Gründen ihr Amt der Turnabteilungs-Vorsitzenden nieder. Sie war in den vergangenen Jahren mit Unterstützung ihres Teams für die Kinder- und Gymnastikgruppen der Turnabteilung zuständig.

Zweiter Vorsitzender gibt Amt ab

Mit einem Gutschein bedankte sich der TV bei Eva Ludwig für ihr langjährige Vorstandsarbeit. Ein Dank für seine langjährige Treue und sein beispielhaftes Engagement ging zusammen mit einem Gutschein auch an Andreas Fries. Fries legte nach 35 Jahren seine Vorstandstätigkeit als zweiter Vorsitzender aus zeitlichen Gründen nieder. Er begann als Jugendleiter, war Beisitzer, Skiabteilungsleiter und Scheiertheater-Abteilungsleiter.Seine Verbundenheit zum TV wird Fries weiterhin als zweiter Vorsitzender der Handballabteilung und als Trainer zeigen. Der Posten des zweiten Vorsitzenden konnte jedoch bislang nicht neu besetzt werden. red

Info: Vereinstermine und lnfos unter tvg@tv-grossrohrheim.de

