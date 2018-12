Konzert stimmt auf Advent ein

Biblis.Bereits zum 38. Mal veranstaltet der MGV Liederkranz am dritten Adventssonntag ein Weihnachtskonzert. In diesem Jahr steht es unter dem Motto „Bergweihnacht“. Alle Mitglieder und Freunde des Vereins sowie die Bevölkerung aus nah und fern sind herzlich eingeladen, einen besinnlichen Adventsnachmittag zu erleben und sich auf Weihnachten einzustimmen zu lassen.

Schon seit Wochen proben die Chöre intensiv mit ihren Chorleitern und freuen sich darauf, dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Chorleiter Julian Schwarz, der Junge Chor „Freestyle“ singt unter der Leitung von Sven Salomon. Mit dabei sind auch die Sängerinnen und Sänger vom GV Eintracht sowie Stefan Nowak am Klavier, Leon Werner am Cello und Mark Fischer am Akkordeon.

Das Konzert am Sonntag, 16. Dezember, beginnt um 17 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Bartholomäus zu Biblis. Die Mitwirkenden würden sich über zahlreiche Besucher freuen: „Mit einer voll besetzten Kirche belohnen Sie die Mühe der Chöre“, betonen die Verantwortlichen in einer aktuellen Mitteilung. Der Eintritt ist frei. Zur Deckung der Unkosten wird um eine Spende gebeten.

Im Anschluss an das Konzert findet in der Jahnturnhalle ein gemütlicher Ausklang statt, zu welchem alle Besucher des Konzertes herzlich eingeladen sind. Engin, der Wirt des „Flic-Flac“, übernimmt die Bewirtung. red

© Südhessen Morgen, Montag, 10.12.2018