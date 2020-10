Konzerte fallen aus wegen Erkrankung

Bürstadt.Die Benefizkonzerte am Donnerstag, 22. Oktober, zu Gunsten der Sanierung des evangelischen Gemeindehauses müssen ausfallen. Das teilt die evangelische Kirchengemeinde mit. Pater Anselm Grün und Clemens Bittlinger hatten vor, um 18 Uhr und 20.30 Uhr ihr Programm „Zum Glück gibt es Wege“ in der katholischen Kirche St. Michael in Bürstadt zu präsentieren. Die Künstler müssen das Doppelkonzert allerdings aufgrund einer Erkrankung von Pater Anselm Grün absagen. Die evangelische Kirchengemeinde bemüht sich derzeit um einen Nachholtermin für die Konzerte im Jahr 2021. Die verkauften Karten behalten ihre Gültigkeit. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 22.10.2020