Kosten für Straßenbau steigen

Bürstadt.In den Bubenlachring kommt viel Bewegung: Im Sommer entsteht eine Baustraße über den geplanten Bildungs- und Sportcampus. Diese läuft laut Ralf Kohl vom Bürstädter Kämmereiamt über den Bubenlachring, da die Zufahrt von der Nibelungenstraße dann wegen Kanalarbeiten versperrt sein werde. Durch die neue Straße erhöhen sich die Gesamtkosten für die Sanierung des Bubenlachrings von knapp 2,7 Millionen Euro auf 3,5 Millionen Euro.

Der Haupt- und Finanzausschuss genehmigte die außerplanmäßigen Ausgaben für den Bubenlachring und auch für die Darmstädter- und Frankfurter Straße in Bobstadt einstimmig. „Wir sind bereit, diese Mehrkosten zu finanzieren“, sagte Alexander Bauer (CDU). Aus seiner Sicht ist es sinnvoll, mehr als eine Einfahrt auf den neuen Bildungs- und Sportcampus zu haben – auch wegen der Rettungswege und des geplanten Kindergartens.

Hans-Georg Gött (SPD) kritisierte, die Verwaltung habe die Summe von Anfang an falsch kalkuliert. Einige Posten, die die Kosten in die Höhe treiben, hätten schon früher klar sein müssen. Dabei nannte Gött als Beispiel den größeren Kanal in Bobstadt sowie die Erweiterung des Gehwegs vor den neuen Reihenhäusern. „Ich frage mich, was das für eine Außenwirkung hat!“ Zahlen müssten es die Bürger, denn die Gesamtsumme werde auf die wiederkehrenden Straßenbeiträgen umgelegt. Kämmerer Kohl erwiderte, dass es derzeit grundsätzlich schwierig sei, Baupreise zu kalkulieren – aufgrund der guten Auftragslage. cos

© Südhessen Morgen, Samstag, 30.03.2019