Kosten sollen angehoben werden

Bürstadt.Die Straßenbeiträge der Anlieger sind erneut Thema in der Bürstädter Kommunalpolitik. Am Mittwoch, ab 19.30 Uhr im großen Saal des Rathauses, berät der Haupt- und Finanzausschuss über eine Änderung der Straßenbeiträge beziehungsweise die zugrundeliegende Satzung über die Beiträge. Auf betreiben der SPD waren die Beiträge von der Erhebung einzelner Bauabschnitte auf die wiederkehrenden Beiträge umgestellt worden, deren Gestaltung sich gleichermaßen an die Solidargemeinschaft aller Anlieger wendet.

Zunächst sind die Beiträge anhand des planungsgemäßen größtmöglichen Bauumfangs auf den Grundstücken ermessen worden. Dann fand sich jedoch eine politische Mehrheit für den Vorschlag, die Beiträge anhand der tatsächlichen Baugrößen zu erheben. Die Differenzen zwischen den theoretisch erlaubten und den realen Baugrößen sind teilweise enorm. Was zur Folge hat, dass die bislang gültigen Quadratmeterpreise angehoben werden müssen, damit die Stadt auf die für die Erhaltung der Straßen notwendige Summe kommt. In der Kernstadt galten bis dato 36 Cent pro Quadratmeter, in Bobstadt 31 und in Riedrode 39 Cent.

Außerdem berät der Ausschuss über eine Staffelung der Beiträge für dieses Jahr. Da wegen der Beratungen über die Änderung der Bemessungen 2019 keine Beiträge erhoben wurden, müssten die Anlieger in diesem Jahr doppelt bezahlen. Das soll verhindert werden.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt ist die Vorstellung des Budgetberichts. Der dürfte mit größerer Spannung erwartet werden als üblich. Im Budgetbericht trifft die Stadtverwaltung konkrete Aussagen zu den finanziellen Ausfällen infolge der Maßnahmen in der Corona-Krise. So waren die Kitas im April und Mai geschlossen, weshalb die Stadt den Eltern die Gebühren gestundet hat. Bürgermeisterin Bärbel Schader hat gegenüber dieser Redaktion bereits deutlich gemacht, dass sie Bund und Land in der Pflicht sieht.

Behandeln soll der Ausschuss auch eine Anregung der SPD-Fraktion, der in eine ähnliche Richtung geht. mas

© Südhessen Morgen, Dienstag, 16.06.2020