Kostenloser Bus verkehrt

Bürstadt.Die Stadt Bürstadt bietet für alle, die am Dienstag, 17. September, zum Seniorennachmittag in Bürstadt angemeldet und damit zur Teilnahme berechtigt sind, einen kostenlosen Bustransfer zum Bürstädter Bürgerhaus an. Der Bus fährt um 13.45 Uhr an der Ecke Ried-/Mainstraße, um 13.48 Uhr in der Mainstraße Haltestelle Friedhof, um 14 Uhr an der Haltestelle Wilhelminenstraße, um 14:05 Uhr an der Haltestelle Rodstücke, um 14:08 Uhr an der Haltestelle Sporthalle Wasserwerkstraße, um 14.11 Uhr an der Haltestelle Platz der Deutschen Einheit und um 14.14 Uhr an der Haltestelle Beethovenplatz. Die Rückfahrt ist um 17.30 Uhr ab Rat- und Bürgerhaus. red

© Südhessen Morgen, Montag, 16.09.2019