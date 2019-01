Kraft aus dem Glauben schöpfen

Bürstadt.Als Bärbel Schader uns ihren Lieblingsplatz in Bürstadt nennen soll, überlegt sie keine Sekunde: Der alla hopp!-Park kommt der Bürgermeisterin (CDU) sofort in den Sinn. „Wenn ich hier rausgehe“, sagt sie und läuft mit entschlossenem Schritt aus dem Rathaus, „und mir den Platz angucke, bin ich glücklich. Hier bin ich groß geworden.“ Die 57-Jährige ist in der Nibelungenstraße aufgewachsen und

...