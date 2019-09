Bürstadt.Zum ersten Mal kommt die kreative Trauergruppe in Bürstadt zusammen: Das Treffen findet am Dienstag, 17. September, um 18.30 Uhr in den Räumen von Paliativ- und Hospiz-Initiative im Ried, Schubertstraße 31, in Bürstadt statt. Die Initiative will Trauenden die Möglichkeit geben, ihrer eigenen, persönlichen und individuellen Trauer eine Gestalt zu geben und etwas Bleibendes zu schaffen.

Hierzu bieten die Trauerbegleiterinnen Gaby Weiß-Szpera und Gabriele Krug verschiedene kreative Möglichkeiten an. Sich gemeinsam mit anderen Trauernden in einem geschützten Rahmen über die Erfahrungen und über das Erleben in der Trauer auszutauschen, soll die kreative Betätigung ergänzen.

Das Angebot richtet sich im Besonderen auch an jüngere Trauernde, die in ihrem Alltag oft zu wenig Zeit finden, sich mit ihrer Situation auseinanderzusetzen.

Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 06206/71 02 03 ist wegen der Planung erforderlich. Wie immer ist auch dieses Angebot für Betroffene kostenfrei. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.09.2019