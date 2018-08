Anzeige

„Ich brauche noch einen Blumenzweig“, hörte man Pascal sagen. Der Neunjährige versuchte sich in der 3-D-Technik. Er gestaltete mit viel Geschick und Ausdauer individuelle Grußkarten. Als kleiner Experte – schließlich nahm er bereits zum dritten Mal an der kreativen Bastelstunde teil – legte er in vier Schichten einen niedlichen Hundewelpen übereinander. „Dazu kann er sich später auch noch verschiedene Schriften aussuchen“, erzählte Remmele.

„Aber nachher gehen wir auf die Matten“, beschlossen Sophie und Zoe. Denn neben dem Bastelzimmer konnten die Kinder Dojo trainieren. Schließlich wollen die Kinder – im Verein trainieren 45 Nachwuchssportler bis zu drei Mal in der Woche – nicht nur am 28. August an den Bezirks-Besten-Kämpfen in Lindenfels teilnehmen, sondern auch am Katanerturnier, dass am 20. Oktober in der Erich Kästner-Schule durchgeführt wird. Hier tritt der Judoverein Samurai als Veranstalter auf.

© Südhessen Morgen, Freitag, 03.08.2018