Kreis unterstützt Bürstadts Stadtbus mit 85 000 Euro

Bürstadt.Wenn Kreisbeigeordneter Karsten Krug einen Förderbescheid über 85 000 Euro ins Bürstädter Rathaus bringen möchte, bekommt er von Bürgermeisterin Bärbel Schader ganz schnell einen Termin. „Wir sind dankbare Nehmer von unterstützenden Hilfen“, sagt die Rathaus-Chefin, als Krug am Donnerstagvormittag in seiner Funktion als Verkehrsdezernent des Kreises offiziell die Zusage für die Zuwendung überreicht.

Das Geld ist für den Stadtbus bestimmt. In Bürstadt gebe es ein umfangreiches Angebot, lobt Karsten Krug. Deshalb sei die Summe im Vergleich mit den rund 40 000 Euro, die Bensheim für seinen Stadtbus erhalten habe, doppelt so hoch.

„Wir versuchen immer, das Angebot an den Bedarf anzupassen“, macht die Bürgermeisterin deutlich. Verbindungen, Fahrplan und Haltestellen würden stets optimiert, um alle Wohngebiete an den öffentlichen Nahverkehr anzuschließen. Inzwischen gebe es zwei Stadtbuslinien, berichtet Schader stolz. Diese betreibt die Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH (VRN).

Im Moment gebe es die Idee, dass der Stadtbus auch sonntags fährt. „Die Leute wollen zum Kaffee trinken ins Altenheim“, erklärt Schader den Hintergrund. Wegen der Pandemie ist zurzeit das Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth für Besucher geschlossen. Deshalb wartet die Bürgermeisterin erst mal ab, wie es wegen Corona weitergeht.

Für den Stadtbus nimmt Bürstadt in diesem Jahr 295 000 Euro in die Hand. Diese Kosten werden nun mit den 85 000 Euro vom Kreis bezuschusst. Zusätzlich ermöglicht die Stadt, dass die Bürstädter weiterhin mit dem Bus die Lampertheimer Innenstadt erreichen können. Für die Einwohner von Riedrode ist die Zugfahrt besonders umständlich und langwierig. Und für alle Menschen, die nicht Treppen steigen können, sondern einen Aufzug benötigen, ist sie unmöglich. Denn wie die Bürgermeisterin mitteilt, funktionieren die Aufzüge am Bürstädter Bahnhof immer noch nicht. „Und mit dem Taxi nach Lampertheim zu fahren, ist für viele Menschen zu teuer.“ Deshalb beteiligt sich Bürstadt an den Kosten für die Busanbindung. In diesem Jahr sind 29 500 Euro fällig.

Rufbus ab Februar in Biblis

Die Forderung nach einer Busverbindung zusätzlich zum bestehenden Bahnangebot gibt es auch in Biblis und Lampertheim. Dort soll deshalb im Februar ein Rufbus in Richtung Worms eingesetzt werden. Die letzten Abstimmungen liefen gerade, bestätigt Krug. Anders als Bürstadt seien die Gemeinde Biblis und die Stadt Lampertheim jedoch nicht bereit gewesen, Geld für eine Busverbindung mit festen Zeiten – also so wie in Bürstadt – auszugeben.

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.12.2020