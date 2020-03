Kreisel-Planung im Bibliser Ausschuss

Biblis.Die Anbindung der B 44 an die L 3261 beschäftigt den Bibliser Ausschuss für Bau, Gewerbe, Landwirtschaft und Umwelt bei seiner Sitzung am heutigen Mittwoch. Für die Verbesserung der bislang komplizierten Verkehrsanbindung über den Kreisel müssen sowohl der Flächennutzungsplan als auch der Bebauungsplan geändert werden. Beides steht zum Beschluss an.

Ebenfalls auf der Tagesordnung: Der Bibliser Bauhof soll einen neuen Ölabscheider erhalten. Außerdem sind Stellungnahmen der Gemeinde zum Landesentwicklungsplan und zum Plan fürs Hochwasser-Risikomanagement bis zum Jahr 2027 gefragt. Die Freie Liste Biblis hat zudem einen Antrag zum Thema Hundewiese gestellt. Die Sitzung ist wie immer öffentlich. sbo

