Bürstadt.Auch am vergangenen Spieltag überwogen wieder die negativen Ergebnisse bei den Teams des TC Bürstadt.

Damen Bezirksoberliga: TSV Pfungstadt – TC Bürstadt 6:0 Völlig chancenlos waren die Damen des TC Bürstadt bei ihrem Gastspiel in Pfungstadt. Alle Spiele gingen in jeweils zwei Sätzen an die Gastgeberinnen. Einzel: Talisa Halter 3:6, 3:6; Celine Gebhardt 3:6, 0:6; Caroline Jahr 3:6, 5:7; Janina Ortner 1:6, 1:6 Doppel: Halter/Jahr 5:7, 5:7; Gebhardt/Ortner 1:6, 2:6