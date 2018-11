Kreuz und quer übers gesamte Gelände

Bürstadt.Vom TV-Gelände geht’s quer rüber zu den Fußballern, in einer Art Schneckennudel weiter über die Wiese der Pfeil- und Bogenschützen, vorbei an der Hütte der Radfahrer und wieder zurück: Der Bürstädter Turnverein lädt alle, die Lust haben, zum Martins-Crosslauf am Sonntag, 11. November. Einfach, um mal etwas Neues anzubieten. Und um das riesige Areal – den künftigen Bildungs- und Sportcampus –

...