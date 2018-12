Krieglach schickt festliche Grüße

Bürstadt/Krieglach.„Ein friedvolles Weihnachtsfest im Kreise der Lieben, Ruhe und Entspannung – ganz nach dem Motto: Weniger ist mehr!“ Diese Wünsche sendet Bürgermeisterin Regina Schrittwieser aus der Marktgemeinde Krieglach in Österreich in die Partnerstadt Bürstadt.

Und wie feiern die 5300 Einwohner? „Am Nachmittag gehen viele Familien in die Kindermette, und um 22 Uhr ist bei uns die Christmette. Vorher findet die Bescherung statt“, erzählt Schrittwieser. Gegessen werde am Heiligen Abend „a bissl bescheidener als an den Festtagen“. Häufig gebe es kalte Platten, Fisch oder Raclette.

Der erste Weihnachtsfeiertag heißt in der Steiermark übrigens Christtag. „Da trifft man sich in der Familie, genauso am Stefanitag, also dem zweiten Feiertag.“ Dann stehe um 17 Uhr das traditionelle Stefanikonzert der örtlichen Musikkapelle an. „Das ist unser Fixpunkt in Krieglach: Vorher wird gemütlich Kaffee getrunken im Kreise der Verwandten, danach gehen alle ins Konzert“, erzählt die Bürgermeisterin.

Vor dem Rathaus in der Bürstadtstraße stehen bereits seit dem ersten Advent ein leuchtender Tannenbaum, ein Adventskranz mit Kerzen sowie eine große Krippe. So richtig schön weihnachtlich – und sogar mit etwas Schnee. cos

© Südhessen Morgen, Montag, 24.12.2018