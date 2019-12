Krippe an der Hubertuskapelle

Bürstadt.Am kommenden Samstag, 7. Dezember, laden die Pilgerfreunde Bürstadt zum Winterpilgern ein. Die Pilgertour führt zu Bürstädter Feldkapellen und Wegkreuzen. Die Teilnahme ist für alle offen und eine Anmeldung ist nicht nötig. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr an der kleinen Hubertuskapelle vor der Gaststätte „Zum Schützenhaus“ in der Forsthausstraße. Bei dieser Pilgertour erfahren die Teilnehmer auch einiges über die Geschichte der Kapellen und ihre Glocken. Vor dem Winterpilgern wird um 10 Uhr eine besondere Weihnachtskrippe in der St. Hubertuskapelle (Forsthausstraße) enthüllt, die bis zum 6. Januar dort aufgebaut bleibt. Die Weihnachtskrippe ist von Mitgliedern der Pilgerfreunde Bürstadt gestaltet. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 05.12.2019