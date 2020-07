Krise schafft neue Spielidee

Bürstadt.Wegen der Corona-Krise wurde der Tennis-Spielbetrieb in diesem Jahr viel später als üblich und auch nur in eingeschränktem Modus wieder aufgenommen. Auch die Medenrunde wird deshalb in diesem Jahr nur im verminderten Umfang durchgeführt. Die Herren 50 des TC Bürstadt (TCB) gelten im Verein als eine stark vertretene, aktive und vor allen Dingen stimmungsvolle tennisverrückte Truppe, die auch abseits des Platzes so manche Events veranstaltet. Damit die Mannschaft trotz der schwierigen Bedingungen in dieser Saison ihrem Hobby nachgehen kann, wurde die Idee konzipiert und umgesetzt, ihr Hobby, den Tennissport und ihre Leidenschaft für den Bundesligafußball zu verbinden. Schnell war ihnen klar, sie spielen einfach ihre eigene Bundesliga auf dem Tennisplatz aus.

Die Idee ist folgende: Die Mannschaftsführer der Herren 50 losen jeweils Zweierteams aus. Diese spielen hierbei mit je einer Doppel- und zwei Einzelpartien den Sieger aus. Jedem Team wird dann eine der aktuell 18 Bundesligamannschaften zugelost. Innerhalb von mehreren Spieltagen spielen die Teams dann abwechselnd gegeneinander und ermitteln die Punkte für die Tabelle. Diese entscheidet am Ende über die Meisterschaft und die ungeliebten Abstiegsplätze.

Die Bundesligarunde wird bis September gespielt, die Sieger werden dann in einer separaten Feier gekürt und erhalten den von den beiden Mannschaftsführern gestifteten Wanderpokal.

Spannende Meisterschaft

Man darf gespannt sein, ob sich auch hier der FC Bayern München durchsetzt und die Meisterschaft feiern kann. Oder ob es gar, im Gegensatz zur aktuellen, eher langweiligen Situation in der Bundesliga, einen Überraschungssieger gibt.

Eins ist klar, einen Sieger hat diese Format bereits, den TC Bürstadt, der sich auf seine innovativen und engagierten Mitglieder verlassen kann, die sich immer etwas Neues einfallen lassen, so dass das Vereinsleben nie langweilig wird. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 10.07.2020