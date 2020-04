„Krise wird zur Existenzfrage“

Bürstadt/Biblis/Groß-Rohrheim.Vier Wochen schon wartet Peter Rißberger (kleines Bild) auf das dringend benötigte Paket. Darin enthalten: Atemschutzmasken für den medizinischen Bereich. „Ohne diese Masken, aber auch ohne ausreichend Einweghandschuhe und Desinfektionsmittel können wir in Zeiten von Corona nicht in der Praxis arbeiten“, betont der Bürstädter Physiotherapeut. „Wir können nicht bei jedem Patienten auf Distanz bleiben. Bei der Lymphdrainage zum Beispiel muss ich direkt an den Patienten – da bin ich auf gute Masken und Handschuhe angewiesen.“

Da der Vorrat an Hygienemitteln begrenzt ist und es Lieferprobleme beim Nachschub gibt, musste der 61-Jährige das Praxisangebot in der Mainstraße reduzieren: „Wir haben einen Notdienst eingerichtet, damit wir Menschen nach einer frischen Hüft-Operation, mit Bandscheibenvorfällen oder Schmerzpatienten weiter behandeln können – bei normalem Betrieb würden wir schnell an Kapazitätsgrenzen stoßen, was die Hygienemittel betrifft.“

Zu 90 Prozent seien ihm die Patienten weggebrochen – Kurzarbeit hat er nun beantragt. Teilweise hat Rißberger die Termine verschoben, teils hätten die Patienten von sich aus abgesagt. „Viele bleiben aus Angst vor Ansteckung lieber mit Schmerzen zu Hause.“ Lange könne er diese finanziellen Ausfälle nicht aussitzen: „Wenn in kürzester Zeit die Einnahmen von 100 auf null wegbrechen, kann man das ein paar Wochen überbrücken, aber nicht lange.“ Die Corona-Krise werde für viele Praxen zur Existenzfrage.

Videos per Facebook

Seine Töchter, Lena und Laura, die beide als Physiotherapeuten in der Praxis mitarbeiten, unterstützen die Patienten mit Übungen, die sie in Videos auf Facebook vormachen. „Lena hat diese Woche Übungen für Knie, Schulter und Hüfte reingestellt, Laura Wirbelsäulengymnastik“, sagt Rißberger. „Damit die Leute zu Hause was machen können.“ Ab dem 14. April soll die Familienpraxis wieder im Normalbetrieb laufen: „Ich hoffe, dass bis dahin die Masken da sind“, so der Bürstädter.

Anfang März hat dagegen Janine Weiß aus Biblis ihre Privatpraxis in der Darmstädter Straße geschlossen. „Da ich auch Beraterin für Infektions- und Seuchenschutz bin, weiß ich, wie wichtig es ist, Infektionsketten zu unterbrechen. Ich habe viele ältere Patienten und ich möchte diese schützen. Ich will nicht schuld sein, dass sich jemand bei mir in der Praxis ansteckt.“ Im Auftrag des Gesundheitsamts Heppenheim berät sie per Telefon über Infektions- und Seuchenschutz. Wann sie wieder die Praxis öffnen könne, sei ungewiss. Da die Physiotherapeutin weiß, wie wichtig gerade den älteren Patienten auch der soziale Kontakt sei, den sie normalerweise zum Beispiel bei Hausbesuchen pflege, ruft Weiß derzeit einmal die Woche zwei über 80-jährige Patienten an, „damit diese jemanden zum Reden haben“.

Seit Ende März ist auch die Praxis von Eva Kratzke (kleines Bild) in der Elisabethenstraße in Groß-Rohrheim geschlossen – ihre zwei Mitarbeiter haben erst einmal Urlaub genommen. „Wir wollen hohe Hygienestandards, können diese aber derzeit nicht hochhalten. Es fehlt an Hygiene-Material – besonders an Mundschutz“, erklärt Kratzke. „Aktuell behandle ich persönlich nur absolute Notfall- und Schmerzpatienten.“ Zum Schutz aller würden sie und auch die Patienten Nasen- und Mundschutz-Masken tragen: „Da diese derzeit nur schwer zu bekommen sind, läuft bei mir die Nähmaschinennadel heiß.“

Nach Ostern wolle sie wieder regulär öffnen – mit strengen Hygieneauflagen. „Wir haben vor der Praxis einen Pavillon als Wartebereich für die Patienten aufgestellt – dort werden sie dann von ihrem jeweiligen Therapeuten abgeholt. Dieser misst Fieber, die Hände werden ihnen desinfiziert und sie bekommen einen Mundschutz von uns.“

Die Patienten hätten Verständnis für die Schließung gehabt. „Viele waren sogar froh, dass wir ihnen so die Entscheidung abgenommen haben. Sie wären nur uns zuliebe zur Behandlung gekommen, damit wir weiterhin Einnahmen haben.“ Die Möglichkeiten der Telemedizin – also die Anleitung der Patienten per Videos auf sozialen Plattformen wie Facebook oder Youtube sowie per WhatsApp – nimmt Kratzke nur begrenzt wahr: „Zum einen habe ich viele ältere Patienten, die diese Medien nicht nutzen, zum anderen sind die medizinischen Probleme so vielfältig, dass man mit Standard-Übungen teilweise mehr kaputt machen kann, als dass sie eine Hilfe sind.“ Sie habe an manche Patienten Videos mit Übungen per WhatsApp geschickt, die speziell auf die jeweiligen Probleme zugeschnitten sind. „Für ältere Patienten habe ich zudem Übungsblätter kopiert“, erzählt die 39-Jährige.

Stolz ist Kratzke auf ihre Mitarbeiter, dass diese in der derzeitigen Lage so mitziehen – und sie hat noch einen Appell an alle: „Wir tun hier unser Bestes – mit finanziellen Einbußen –, um Risikogruppen zu schützen. Es ärgert mich dann, wenn ich diese im Netto oder anderswo einkaufen sehe. Jeder hat doch irgendwen, der Besorgungen übernehmen kann. Bitte bleiben Sie zu Hause!“

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 08.04.2020