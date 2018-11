Kritischer Blick hinter die Schlagzeilen

Bürstadt.Ganz unspektakulär kommt Hagen Rether auf die Bühne des Bürstädter Bürgerhauses und genießt erstmal die Ruhe auf seinem Bürostuhl. Und er wünscht sich, dass er Yoga unterrichten könnte, weil es da eben auch ruhig ist.

Neben dem Kabarettisten steht ein Flügel, auf dem er bis kurz vor Ende nicht spielt. Und darauf liegen zwei Paar Bananen, die eigentlich für ihn gedacht sind, aber am Ende verteilt er sie im Publikum, weil er sie nicht gegessen hat.

Alles an Hagen Rether ist unaufgeregt, seine Sprache ist moderat, und er plaudert. Fast vier Stunden teilt er dem Publikum seine Ansichten mit und der oft spontane Zwischenapplaus gibt ihm Recht, dass er damit die Meinung der Zuschauer genau getroffen hat. Er spricht sehr viel über Politik. Zum Beispiel über Angela Merkel und das Treffen mit Donald Trump: „Es war, als ob der Klassenschläger die Vertrauenslehrerin trifft.“

Aber eigentlich geht es ihm um die großen Zusammenhänge, um das, was hinter der tagesaktuellen Schlagzeile verborgen ist. „Wir machen immer den dritten Schritt vor dem zweiten, wie beim Dieselfahrverbot, bevor der öffentliche Nahverkehr ausgebaut wird“, meint er.

Rether spricht über den FPD-Bundesvorsitzenden Christian Lindner, den er mehrfach als „Glasfaservertreter“ bezeichnet, der gerne schon den Babys ein Smartphone oder Tablet in den Kinderwagen legen will. Und er berichtet vom Frust der Erzieher und Lehrer heutzutage, weil bereits die Kinder nur noch im Internet unterwegs sind und kaum andere Interessen haben. Und selbst die Eltern wollen von den engagierten Projekten der Lehrer nichts mehr wissen. „An dieser Stelle bröselt es, das sind wir mit unserer Lethargie am Handy“, betont Rether. Als neue Fächer schlägt er vor „Veganes Kochen“ und „Gewaltfreie Kommunikation“, die würden unsere Kinder besser auf die Zukunft vorbereiten.

Frage des Maßstabs

Eines seiner großen Themen sind die eine Million Flüchtlinge, für die viele Millionen Euro ausgebeben werden. „Mir fehlen da in der Presse die Vergleichszahlen. Es ist nicht bekannt, dass für die Diabetespatienten ein Vielfaches mehr ausgegeben wird. Und bei vielen kommt Diabetes durch falsche Ernährung“, meinte Rether.

Er spricht von „Hornhaut auf der Seele“, weil es uns egal ist, dass NSU-Akten vernichtet wurden oder dass so viel Plastik in den Meeren schwimmt. Hauptsache, wir können noch mit dem Billigflieger in den Urlaub kommen. Dann macht es uns nichts aus, dass die Belegschaft wegen schlechter Arbeitsbedingungen und Überlastung gestreikt hat.

Aber es gibt auch was zu lachen bei Hagen Rether. Er hat einen feinen Humor, und der kommt oft durch bei seinen Formulierungen. Wenn er beispielsweise über Kürbissuppe spricht: „Die ersten 30 sind ja auch lecker…“, oder über Winterreifen.: „Ham Sie schon welche?“, fragte er mehrfach in den Saal und schildert sein Gespräch in der Werkstatt, dass er immer zweimal im Jahr führt, von O bis O, Oktober bis Ostern.

Sehr witzig ist auch sein Ausflug in die Welt der Internet-Pornografie und die Schlagwörter auf den einschlägigen Seiten. Am Ende des Abends schaut er kurz auf seine Armbanduhr. „Ich gerate ins Reden…“, meint er lakonisch, als ob er dies eben erst bemerkt und nicht schon gut drei Stunden Programm hinter ihm liegen.

© Südhessen Morgen, Samstag, 24.11.2018