Bürstadt.Dreißig Ministranten sind aktuell in der Pfarrgruppe Bürstadt aktiv. „Sie sind wirklich sehr fleißig und mit Freude dabei, oftmals haben wir bei den Gottesdiensten vier bis zehn Messdiener“, so Anja Reischert, die für die Ministranten in der Pfarrgruppe zuständig ist. Als Dank wird vieles mit den Kindern unternommen, von schönen Bastelangeboten bis hin zu Ausflügen. Um in der Kasse einen Puffer für solche Aktivitäten zu haben, bieten die Ministranten seit 2017 regelmäßig selbst gebackenen Kuchen nach dem Gottesdienst zum mitnehmen an.

Es gebe zwar auch einen Etat für die Messdiener in der Pfarrei, doch könne dieser nicht alles abdecken. Mal benötigt man Materialien zum Basteln oder zum Erarbeiten eines Themas, mal möchte man einfach den Kindern zum Dank ein Eis spendieren oder einen größeren Ausflug machen.

Solche Aktionen fänden fünf bis sechs Mal in einem Jahr statt, 2018 sei auch schon ein Ausflug nach Mainz zur Besichtigung des Domes und des Gutenbergmuseums geplant. Dies alles kostet Geld. „Und wir möchten nicht die Pfarrei oder die Eltern damit belasteten, sondern uns durch Eigeninitiative einen finanziellen Puffer aufbauen“, so Reischert. Wichtig sei ihr zudem, dass es keine Benachteiligung gibt, mache Familien könnten eine Zuzahlung besser leisten als andere und man möchte nicht, dass Kinder deswegen nicht an Aktionen teilnehmen können. Die Solidaritätsgemeinschaft sei hier ein wichtiger christlicher Gedanke.