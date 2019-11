Künstler wecken Vorfreude aufs Fest

Bürstadt.Ganz dick im Kalender sollten sich die Liebhaber von weihnachtlicher Dekoration, Holzarbeiten, Strick- und Häkelmode, Schmuck und feinen Leckereien den 24. und 24. November notieren. Denn der Künstlerverein Bürstadt (KVB) lädt zur Adventsausstellung in das Bürgerhaus ein.

„Es haben sich 47 Aussteller bei uns angemeldet“, berichtet KVB-Mitglied Monika Brenner, die sich mit Doris Hilsheimer, Katja Meier und Petra Brenner um die Organisation kümmert. Neben den „Stammgästen“ präsentieren viele „Ersttäter“ ihre gebastelten, gestrickten, geschnitzten, gedrechselten, genähten oder gemalten weihnachtlichen Accessoires.

Liebevoll genähte Einzelstücke für Babys werden nicht nur Mamas und Omas verzücken. Mit detailgenau gearbeiteten Krippen begeistert Heinz Fröhlich regelmäßig die Besucher. Mit Laternen, Schwippbogen und Krippen will Willi Schäfer beim Publikum punkten. Hobbykünstler bieten außerdem Filztaschen oder aus Wolle gefertigte Stücke an. Individuelle Weihnachtskarten sind das Metier von Doris Hilsheimer, während Monika Brenner mit unendlicher Geduld Weihnachtsbaumschmuck aus Perlen anfertigt. Neben Gewürzen, Gelees und Marmeladen will Eva Hofer ihre Kundschaft auch mit feiner Patisserie verwöhnen. Aber auch Speckstein- und Rebholzobjekte gehören zum Angebot. Tierisches aus Holz oder Ton, Filzengel, Badeseifen und Leuchtobjekte kann man beim Bummel durch den festlich geschmückten Bürgerhaussaal ebenfalls entdecken.

Dazu gibt es weihnachtliche Gestecke, Honig, Schmuck, Ponchos, Wickeltücher und wohlschmeckende Liköre. Bei der Tombola kosten drei Lose einen Euro. „Aus dem Erlös wollen wir zwei Kitas in Bürstadt unterstützen“, erklärt Monika Brenner. Fell

