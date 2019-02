Künstlerverein Bürstadt feiert 25-jähriges Bestehen

Bürstadt.Auf ein erfolgreiches Jahr blickte Ingeborg Gärtner-Grein zurück. Bei der Jahreshauptversammlung des Künstlerverein Bürstadt im Restaurant Waldschwimmbad berichtete die Vorsitzende von der Osterausstellung, die nach zwei Jahren Pause gut vom Publikum angenommen worden sei. 37 Aussteller hatten sich dazu angemeldet. Bei der Kunstausstellung haben mehr als 100 Künstler ihre Unikate präsentiert. Und das Publikum hatte auch die Adventsausstellung, bei der 43 Teilnehmer waren, sehr gut angenommen.

Honoriert wurden auch die Tombolas, die Doris Hilsheimer, Monika und Peter Brenner mit Erfolg organisiert hatten. Aus Rückstellungen für neue Ausstellungswände, die jetzt ein Messebauer kostengünstig zur Verfügung stellt, bekam die Tafel Bürstadt eine Spende in Höhe von 1000 Euro überreicht. Im Moment sind 58 Mitglieder registriert. 30 Mitglieder feierten eine Weihnachtsfeier im Ratskeller.

Die Kasse ist ausgeglichen, berichtete Martina Rausch, die im Zuge von Neuwahlen ebenso im Amt bestätigt wurde wie Vorsitzende Ingeborg Gärtner-Grein. Elke Hödebeck wurde als Schriftführerin gewählt. Sie gab dafür ihr Amt als Beisitzerin auf und wurde durch Monika Brenner ersetzt. Auch Brigitte Schäfer wird das Vorstandsteam als Beisitzerin verstärken. Als Kassenprüferin stellte sich Monika Schaffus zur Verfügung. Alle wurden einstimmig gewählt. Die Entlastung des Vorstandes war ebenfalls Formsache.

Nicht abgestimmt werden konnte eine neue, schriftlich fixierte Vereinsordnung. Die Ergänzung zur Satzung, die neben den Rechten und Pflichten von Vorstand und Mitgliedern das Zusammenleben regeln sollte, und sehr umfangreich war, wurde lange kontrovers diskutiert. Schließlich wurde die Abstimmung verschoben.

Da der Künstlerverein in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiern kann, ist eine Ausstellung im Rathaus geplant. Dazu haben sich bereits 15 Vereinsmitglieder angemeldet, berichtete Karin Maurer. Zudem will sich der Verein gemeinsam mit dem Fotoclub Bürstadt mit einer Ausstellung am Frühjahrsmarkt (13. und 14. April) beteiligen. Dazu wollen die Künstler ihre Werke in den ehemaligen Woolworth-Geschäftsräumen ausstellen.

Die Osterausstellung findet am 23. und 24. März im Bürgerhaus statt. Dort wird auch vom 11. bis 13. November die Kunstausstellung über die Bühne gehen. Am Wochenende vom 23. und 24. November lädt der Verein zur Adventsausstellung in den Bügerhaussaal ein. Fell

