Kulturbeirat schreibt rote Zahlen

Bürstadt.Daphne de Luxe hat für den Überraschungserfolg des Jahres gesorgt: Der Auftritt der kernigen Entertainerin war ursprünglich für den Ratskeller vorgesehen – viel zu eng für die 509 Besucher, die ihren Auftritt verfolgen wollten. „Also sind wir ins Bürgerhaus umgezogen“, erläutert der städtische Wirtschaftsförderer Tim Lux im Sozialausschuss.

Allerdings muss er auch von einem kleinen Defizit berichten, dass der Kulturbeirat angesammelt hat: Mit genau 975, 95 Euro ist das Gremium in diesem Jahr in die Miesen gerutscht. Elf Veranstaltungen hatte es im Jahr 2018 gegeben, eine im Ratskeller, die restlichen im Bürgerhaus. Insgesamt 3472 Gäste kamen zu den Vorstellungen. Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf beziffert Lux mit rund 74 000 Euro, die Ausgaben für Gagen, Brandschutz und mehr summieren sich etwa 75 000 Euro.

Abräumer waren neben Daphne de Luxe auch das Kikeriki-Theater und die Musikerinnen von Salut Salon mit jeweils über 400 Zuschauern. Es gab aber auch Auftritte, bei denen die Sitzplätze nur äußerst spärlich besetzt waren. Namen wollte der Wirtschaftsförderer öffentlich keine nennen, allerdings würden diese Künstler auch nicht mehr nach Bürstadt eingeladen.

Trotz guter Zuschauerzahlen hätten bei etlichen Gastspielen die großen Ansprüche an die Technik die Kosten in die Höhe getrieben. Lux spricht von Mehrkosten von rund 7000 Euro. Deshalb soll die in die Jahre gekommene Beleuchtungstechnik im Bürgerhaus nach und nach aufgerüstet werden, wie Bürgermeisterin Bärbel Schader ankündigt. „Dann müssen wir auch weniger Ausrüstung dazu buchen.“

Auch die Werbekosten hat der Kulturbeirat erhöht, es wurden neue Flyer gedruckt mit einer deutlichen höheren Auflage, wie Lux mitteilte. Der Vorverkauf für die nächsten Veranstaltungen sei vielversprechend angelaufen. Als nächstes sollen die Besucher der Kulturbeiratsveranstaltungen zu Lob, Kritik oder Anregungen befragt werden. sbo

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.03.2019