Kulturbeirat verschiebt Termine, Politiker wollen pausieren

Bürstadt.Der Kulturbeirat in Bürstadt verschiebt wegen der Ausbreitung des Coronavirus die zwei nächsten Termine: Daphne de Luxe kommt nicht am Donnerstag, 19. März, sondern am Freitag, 26. Juni ,ins Bürgerhaus. Genrekollegin Lizzy Aumeier tritt am Donnerstag, 3. September, auf, geplant war Donnerstag, 2. April. Die Karten behielten ihre Gültigkeit, könnten aber auch dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden, hieß es. Die Politik will am Dienstag entscheiden, ob sie ihre Sitzungstermine aussetzt. Eine Mehrheit zeichnete sich aber schon am Freitag ab: Sie spricht sich für die Verschiebung aus.

Für kommenden Dienstag, 17. März, ist bislang eine Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung anberaumt. Am Mittwoch, 18. März, wäre Stadtverordnetenversammlung. Das Gremium hat wichtige Entscheidungen zu treffen: So geht es um die Mittel für den Bildungs- und Sportcampus sowie die Fortschreibung von Bebauungsplänen (wir berichteten jeweils). Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Eberle (CDU) sagte auf unsere Nachfrage, es sei den Menschen kaum zu vermitteln, in der derzeitigen Lage zu Sitzungen zusammen zu kommen. Eberle: „Besonders nachdem die Bundeskanzlerin jetzt appelliert hat, wo immer möglich soziale Kontakte zu vermeiden.“

„Schutz hat oberste Priorität“

Am Dienstagvormittag komme der Ältestenrat zusammen, um eine Entscheidung zu treffen, sagte Eberle. Im Ältestenrat sitzen der Stadtverordnetenvorsteher, die Fraktionschefs und die Bürgermeisterin. Eberle will dem Gremium vorschlagen, alle kommunalpolitischen Termine bis nach den Osterferien, also bis 19. April, zu verschieben. „Dann können wir sehen, wie sich die Krise bis dahin entwickelt hat und neu entscheiden“, sagte der Parlamentsvorsitzende.

Die Vorsitzende der CDU-Fraktion, Ursula Cornelius, und ihr Pendant von der SPD, Franz Siegl, hatten sich am Freitagmorgen schon telefonisch abgesprochen: Sie seien beide strikt für das Aussetzen der Sitzungen, wie sie erklärten. „Es wird Zeit, dass wir verantwortlich reagieren“, sagte Franz Siegl.

Uwe Metzner, Fraktionschef der Grünen, stimmte dem „ohne Einschränkungen“ zu. Auch er plädierte für ein Aussetzen der Sitzungen bis mindestens nach den Osterferien. „Der Schutz der Menschen hat oberste Priorität“, betonte Metzner.

Burkhard Vetter, Sprecher der FDP-Faktion sagte, er werde sich „selbstverständlich dem Mehrheitswillen beugen“. Allerdings halte er ein Verschieben der Sitzungstermine „doch für übertrieben, ja, vielleicht auch panisch“. Es könnten sich doch 30 Menschen in dem großen Saal des Bürgerhauses zur Stadtverordnetenversammlung treffen, ohne sich zu gefährden: „Da kann man doch fünf Meter Abstand zwischen den Leuten einrichten.“

Bürgermeister beraten sich

Er betrachte die Absagen großer Veranstaltungen dagegen als sehr wohl notwendig. Nicht aber politische Treffen im Kleinen. „Zumal wir in Bürstadt noch gar keinen Corona-Fall haben“, sagte der FDP-Politiker. Würden die Beschlüsse zu den Bauvorhaben vertagt, würde auch später gebaut. „Diese Verzögerungen kosten Geld, das muss man wissen.“

Bürgermeisterin Bärbel Schader erklärte, am heutigen Samstag finde eine außerordentliche Besprechung der Bürgermeister des Kreises Bergstraße, eine sogenannte Bürgermeisterdienstversammlung, statt – und zwar per Telefonschaltkonferenz. Die Absicht sei ein möglichst einheitliches Vorgehen abzustimmen. Zu den Absageforderungen der Parlamentarier in Bürstadt sagte Schader, sie wolle zumindest die Möglichkeit haben, den Stadtverordneten die gravierenden Konsequenzen bei den Baumaßnahmen aufzuzeigen. Es stünden Verzögerungen von bis zu drei Jahren im Raum. Möglicherweise seien auch Vorkehrungen zu treffen, damit man trotzdem tagen kann.

Weitere Absagen

Unterdessen teilte Integrationsbeauftragter Jürgen Knödler mit, dass die Einweihungsfeier für das neue Quartierbüro am Samstag, 14. März, wegen der Virus-Ausbreitung abgesagt ist. Die Feier mit anschließendem Familienfest werde nachgeholt.

Ersatzlos abgesagt ist das Frühjahrskonzert der Katholischen Kirchenmusik (KKM), wie der Vorstant des Vereins am Freitag mitteilte. Das Konzert war für Sonntag, 22. März, geplant. Die Karten behielten ihre Gültigkeit für das nächste Konzert, könnten aber auch bei allen aktiven Mitgliedern bis zum 30. April zurückgegeben werden, so der KKM-Vorstand. Man bedaure das, aber die Ereignisse hätten einstimmig zu diesem Entschluss geführt.

© Südhessen Morgen, Samstag, 14.03.2020