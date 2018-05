Kulturen feiern gemeinsam in Riedrode

Anzeige

Auch ein Buffet mit leckeren, landestypischen Speisen wurde angeboten. Hierfür haben viele Gäste eine kulinarische Spezialität aus ihrem Heimatland mitgebracht. Ziel des Festes ist es schließlich, Altbürger, Neubürger, Zugewanderte sowie Einheimische jeder Herkunft zusammenzubringen, um einen Einblick in die vielfältigen Lebensweisen der anderen zu bekommen. Bereits am Eingang des Bürgerhauses waren Zettel an den Wänden befestigt, die türkische Weisheiten und bewegende Zitate wiedergaben, wie „Den Rassismus besiegen und Frieden kriegen.“

Unter den Zuschauern befanden sich Gäste aus Polen, Russland, Somalia, Ägypten, Türkei, Griechenland und Sri Lanka. In diesem Jahr waren so viele Gäste der Einladung gefolgt, dass die Sitzplätze fast nicht für alle gereicht hätten. Über so viel Resonanz und Begeisterung freute sich die Vorsitzende des Ausländerbeirats Fatma Aya besonders: „Es ist ein tolles Erlebnis, so viele Leute anzusprechen und zusammenzubringen.“ Für sie ist es ein Zeichen dafür, dass Gemeinsamkeit Hoffnung gegen Rassismus bringt. Tatsächlich ist der Tag der Begegnung vor zwei Jahren im Rahmen der „Internationalen Woche gegen Rassismus“ entstanden und soll nun als erfolgreiche Tradition weitergeführt werden. lea

© Südhessen Morgen, Samstag, 12.05.2018