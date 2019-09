Kulturtafel und Becher zum Kauf

Bürstadt.Die Stadt Bürstadt soll sich an dem Mehrwegsystem „Bleib Deinem Becher treu“ beteiligen. Das hat der Sozialausschuss in seiner jüngsten Sitzung empfohlen. Die Kampagne, mit der die Flut von Einwegbechern eingedämmt werden soll, geht auf die Initiative der Klimaschutzagentur Mannheim zurück. Die Stadtverwaltung wird auf die entsprechenden Geschäfte in Bürstadt zugehen, um für deren Teilnahme an dem Mehrwegbechersystem zu werben. Für die Unternehmen gibt es drei Teilnahmestufen: vom bloßen Befüllen der Becher, über Befüllung und Verkauf der Becher bis zu Rücknahme und Tausch der Gefäße. Die SPD hatte die Beratungen zu diesem Thema veranlasst.

Eine „Kulturtafel“ hatten SPD und Grüne in einem gemeinsamen Antrag gefordert. Sie bedeutet, dass die Stadt es einkommensschwachen Menschen ermöglicht, verbilligt oder kostenlos kulturelle Veranstaltungen besuchen zu können. Die Veranstaltungen der Stadt etwa seien häufig nicht ausverkauft. Diese Restkarten könnten Bedürftigen kostenlos überlassen werden, schlugen die Oppositionsparteien vor. Der Sozialausschuss folgte dem Anliegen und beauftragte die Verwaltung mit der Prüfung der Details.

Krug verspricht Beitrag

Zu Beginn der Sitzung hatte der Kreisbeigeordnete und Verkehrsdezernent Karsten Krug einen Sachstandsbericht zur Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs gegeben. Auf die zahlreichen Kritikpunkte aus dem Gremium sagte er, es sei eine gründliche Ist- und Bedarfsanalyse auf den Weg gebracht worden. Auf deren Basis will der Kreis mit den Kommunen das weitere Prozedere erörtern.

Bürgermeisterin Bärbel Schader wies den Beigeordneten darauf hin, dass die Stadt wegen des guten Zuspruchs einen zweiten Stadtbus eingesetzt habe. Es sei zu besprechen, ob sie ihn auch komplett bezahlen müsse, wie derzeit praktiziert, so Schader. Krug sicherte ihr darauf pauschal eine Beteiligung des Kreises an den Kosten zu, ohne bereits eine Summe zu nennen. mas

