Kunstrad zieht Gäste an

Bobstadt.Wenn am kommenden Wochenende Bobstadt wieder ganz im Zeichen der Gewerbeschau Gabo steht, ist auch der „Südhessen Morgen“ mit einem eigenen Stand in der Sporthalle vor Ort. Am Samstag, 22. September, gibt es dort von 13 bis 18 Uhr jede Menge Informationen und aktuelle Angebote des Verlages. Am Sonntag steht das Team des „Südhessen Morgen“ von 10 bis 18 Uhr für Fragen und Anregungen bereit – ab 13 Uhr zusätzlich unterstützt von einer Ansprechpartnerin der Redaktion.

Außerdem lädt das „Kunstbike“ Besucher dazu ein, ihre ganz eigenen Bilder zu kreieren. Ein großes Gewinnspiel wartet ebenfalls aufs Gabo-Publikum: Das gesamte Jahr über sammeln „Südhessen Morgen“ und „Mannheimer Morgen“ Teilnehmer-Coupons ein. Am Ende des Jahres werden dann die Sieger gezogen. Dem Erstplatzierten winkt ein 2000 Euro-Gutschein fürs Legoland Billund. Für den zweiten Platz gibt es einen Tropical-Island-Gutschein über 1000 Euro. Dritter Preis ist eine Familien-Jahreskarte für den Holiday-Park in Haßloch.

Stadt informiert Bürger

Auch ansonsten in der Sporthalle einiges geboten: Die Gäste können sich an 46 Ständen über die Angebote der Aussteller informieren. Außerdem gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm leckeres Backwerk und auch herzhafte Stärkungen. Auch die Stadt Bürstadt ist mit einem Stand vertreten, an dem sie über Projekte im Stadtteil Bobstadt informiert. Am Samstag sind dort von 14 bis 16 Uhr Vertreter des Seniorenbeirats und stellen sich den Fragen der Bürger. Der Ausländerbeirat ist am Sonntag von 13 bis 15 Uhr präsent, um mit Bürgern zu diskutieren.

Eröffnet wird die Gabo am Samstag, 12 Uhr. Bis 18 Uhr herrscht an den Ständen Betrieb. Am Sonntag geht’s schon 10 Uhr los, Schluss ist 18 Uhr. red

