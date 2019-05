Kunstradfahrer erfolgreich

Biblis.Zum Oberhessenpokal in Hungen ist auch in diesem Jahr wieder eine kleine Delegation des RV Vorwärts Biblis gefahren. Es traten fünf junge Damen in der Einer Disziplin an, die alle sehr gute Leistungen erbrachten, sowie ein Zweier-Team.

Eröffnet wurde der Wettkampf vom Zweier der Schülerinnen mit Helena Bauer und Julia Kreider. Sie konnten mit einem dritten Rang den ersten Treppchen-Platz des Tages für Biblis einfahren. Nächste Starterin für den RV war Ina Vollrath, die sehr aufgeregt war. Entgegen aller Ängste klappte die neue Übung reibungslos und auch der Rest des Kürvortrages. Mit einer neuen persönlichen Bestleistung konnte Ina eine Mitstreiterin überholen und wurde zweite bei den Schülerinnen U11.

Eine Altersklasse höher gab es für Biblis bei drei Starts drei Bestleistungen. Als erste ging Lilly Berg auf die Fläche, die mit einer tadellosen Haltung überzeugte. Sie konnte vier Mädchen überholen, die in der Startfolge vor ihr standen und landete somit auf Rang zehn. Auch Vereinskameradin Julia Kreider konnte endlich ihre Trainingsleistung auch auf einem Wettkampf präsentieren, überholte mit ihrem guten Vortrag eine Konkurrentin und wurde Siebte. Helena Bauer komplettierte das erfolgreiche Trio mit einer einwandfreien Kür, mit der sie ihre Dauerkonkurrentin und Kaderfreundin aus Ronshausen zum ersten Mal überholen konnte und somit den Sieg in der Gruppe der Schülerinnen U13 einfuhr.

Abgerundet wurden die durchweg guten Leistungen von Anna Kreider bei den Juniorinnen U19. Sie fuhr lange ohne Punktabzüge und erreichte ein Ergebnis knapp unter ihrer persönlichen Bestleistung. Auch sie machte einen Platz gut und konnte sich auf den siebten Rang vorschieben. red

