Kurpfälzer Abend mit den "Kessen Motten"

Bürstadt.Mit einem Angriff auf die Lachmuskulatur beim Kleinkunstabend startet das Restaurant Feldschlössel in die Winterzeit. Am Freitag, 4. November, sind die "Kessen Motten" aus Neckarau in Bürstadt zu Gast. Zuletzt hatten die Künstlerinnen einen umjubelten Auftritt bei der Frauenfastnachtssitzung des Bürstädter Faschingsclubs, bei dem die anwesenden Damen vor Vergnügen auf den Tischen standen.

