Kurs startet in Bürstadt

Bürstadt.Alle katholischen Jugendlichen in Bürstadt, die derzeit die neunte Klasse besuchen, sind zur Vorbereitung auf die Firmung eingeladen. Dabei tauschen sich die Jugendlichen in kleinen Gruppen über ihr Leben aus und darüber, was sie zurzeit bewegt. Außerdem bietet der Kurs Gelegenheit, den christlichen Glauben tiefer kennenzulernen. Am Ende kann dann der Empfang der Firmung stehen. Mit der Firmung bekräftigen die jungen Leute, dass sie sich bewusst zu ihrem christlichen Glauben bekennen.

Schriftliche Einladungen zur Firmvorbereitung wurden in den vergangenen Tagen verteilt, berichtet Gemeindereferent Michael Held. Wer zur Firmung gehen möchte und keine Einladung erhalten hat, setzt sich am besten so schnell wie möglich mit dem Pfarrbüro St. Michael in Verbindung – unter der Telefonnummer 06206/61 87 oder per Mail an gemeindereferenten.held@pfarrgruppe-buerstadt.de. red

