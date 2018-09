Kurse in Bürstadt beginnen im Herbst

Bürstadt.Die katholischen Pfarreien St. Peter und St. Michael in Bürstadt laden alle Kinder, die das dritte Schuljahr besuchen, zur Vorbereitung auf die Erstkommunion ein. Entsprechende Briefe bekommen die Kinder der Schillerschule im Religionsunterricht. Wer keinen bekommen hat, kann sich im Pfarrgruppenbüro unter 06206/61 87 oder bei den Gemeindereferenten unter 06206/70 73 44 melden. Nach den Herbstferien beginnt der Kurs für die Kinder. An einem Elternabend am Donnerstag, 18. Oktober, 20 Uhr, stellen die Gemeindereferenten Iris und Michael Held im Pfarrsaal von St. Peter ihr Kurskonzept vor. Neben Gottesdiensten und Kurstagen, an denen alle teilnehmen, gibt es Zusatzangebote für Interessierte wie das Krippenspiel. Die Erstkommunion findet am Weißen Sonntag, 28. April 2019 in der St. Michael-Kirche statt. red

