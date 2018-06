Kurzurlaub mit Sonnenschein

Anzeige

Bürstadt.Auch in diesem Jahr traf sich eine Gruppe Männer des MGV Sängerlust schon am frühen Morgen zur diesjährigen Herrentour. Diese führte die Gruppe nach Großerlach, nahe Schwäbisch Hall. Dort wurde ein Selbstversorgerhaus für die Teilnehmer angemietet. Nachdem die Fahrgemeinschaften eingeteilt waren, erreichte man nach gemütlicher Fahrt ohne Stau das Haus. Es wurden die mitgebrachten Vorräte verstaut. Kurz darauf traf sich die Gruppe im Gemeinschaftsraum, um ein Weißwurstessen einzunehmen.

Am frühen Nachmittag ging die Reise nach Stuttgart, um das Porschemuseum zu besichtigen. Hier konnte man auf Grund der ausgestellten Exponate die Geschichte der Marke Porsche von den Anfangstagen an besichtigen. Zu besichtigen waren alle Fahrzeuge, sowohl für den Straßen- als auch für den Rennbetrieb. Nachdem man wieder im Haus ankam, wurde das Abendessen bereitet. In gemütlicher Runde ließ man den Tag bei einigen Liedern ausklingen.

Schon früh am nächsten Morgen traf sich die Gruppe wieder im Gemeinschaftsraum, um ein kräftiges Frühstück einzunehmen. Anschließend begab man sich nach Ludwigsburg, um das Residenzschloss zu besichtigen. Anschließend besichtigte die Truppe noch den Schlossgarten. Im Garten waren alle von der tollen Blumenpracht, den Blumenmotiven und der gewaltigen Gartenarchitektur begeistert. Nach der Rückkehr ins Quartier ließ man auch an diesem Abend bei einem guten Abendessen und einem Glas Bier den ereignisreichen Tag ausklingen.