Kurzvorträge beim Aktionstag

Bürstadt.Rund um die Themen Senioren, Alter, Gesundheit, Pflege, Beratung, Aktivitäten und Selbstständigkeit dreht sich der erste Seniorentag am Samstag, 22. Juni, in Bürstadt. 22 Aussteller präsentieren sich von 10 bis 16 Uhr im Bürgerhaus und auf der alla hopp!-Anlage. Der Eintritt ist frei. Der Seniorenbeirat hat mehrere Kurzvorträge organisiert. So spricht um 11.30 Uhr der Zahnarzt Dr. Gerhard Weitz über Zahnprophylaxe, ab 12.30 Uhr geht es mit einer Expertin vom Pflegestützpunkt Bergstraße um Wohnformen, um 14 Uhr warnt Ingrid Neuendorf vom Kreisseniorenbeirat vor Enkeltrick und anderen kriminellen Maschen. Schließlich erklärt Ortrud Goertz ab 15 Uhr, was in eine Vorsorgemappe gehört. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.06.2019