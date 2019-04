Lärmschutzwand soll Ruhe bringen

Riedrode.Es wird voraussichtlich noch eine ganze Weile dauern, aber die rund 840 Meter lange Schallschutzwand für den Bürstädter Stadtteil Riedrode wird kommen. Darüber informierten Tilo Dachroth von der Planung und Fachbereichsleiter Ralf Rothenstein von Hessen Mobil im Bürgerhaus.

Sie bestätigten, dass der Bund die Mittel für die Wand bewilligt hat, und stellten den Bewohnern die bisherigen Planungen vor. Sie wird sich von der Einmündung Bürstadt Ost bis zum Ende der geplanten Einfahrt von der B 47 nach Riedrode (etwa Mitte des Sportplatzes) ziehen. Dabei hat sie unterschiedliche Höhen von etwa 4 bis zu 6,50 Meter. Dieser Höhenunterschied wird jeweils in Treppen ausgeglichen.

Kritik an Brücke

Die Schallschutzwand wird hinter den nördlichen Fahrbahnen gebaut, und zwar in 2,5 Meter Abstand zum Rand der Straße. Die Wand Richtung Riedrode und zur Bahn nimmt den Schall auf, so dass er nicht mehr zurückgeworfen wird.

Weiterhin ist vorgesehen, eine Überquerung für Fußgänger und Radfahrer in Richtung des Lorscher Waldes zu bauen, damit eine Anbindung für Spaziergänger und Radler gewährleistet ist. Sie ist auf Höhe des Bahnhofs geplant. Die Brücke soll behindertengerecht sein, bekommt also eine lange, abgeknickte Rampe mit Wendepodest, denn sie wird 4,70 Meter über den vier Fahrspuren liegen.

Kritik kam hier von den Zuhörern. Sie fragten zum einen nach, wie sich die Planer die Frequentierung dieser Brücke vorstellen. Zum anderen muss die Lärmschutzwand an dieser Stelle etwas abgesenkt werden, was für die Anwohner direkt dahinter schlecht sei. Die Idee aus dem Publikum war, die Brücke zu drehen und sie am anderen Ende der Rampe anzusetzen, also weiter östlich, oder sie sogar bis zur verlängerten Einfahrt Riedrode Mitte beim Sportplatz, noch weiter nach Osten zu verschieben. So käme sie gar nicht mit der Wand in Berührung. Die Mitarbeiter von Hessen Mobil nehmen diese Vorschläge nun mit, werden sie prüfen und die dadurch entstehenden Kosten berechnen.

Außerdem soll es laut Planung Wildfangzäune zu beiden Seiten der Fahrbahnen in Richtung Lorsch geben. Das Wild hätte dann die Möglichkeit, die B 47 durch die bestehende Unterführung ebenfalls in Richtung Lorsch zu kreuzen.

Protest kam von Anwohnern, die in der Neuen Waldstraße fast am Friedhof wohnen. Sie haben die Befürchtung, dass sie dem erwarteten Lärmpegel schutzlos ausgeliefert sind, weil die Wand schon in der Hälfte des Sportplatzes aufhört. Dachroth erläuterte daraufhin die Berechnungsmethoden des Schallschutzes. „Die Gebäude, die nicht auf dem Plan verzeichnet sind, benötigen keinen Schallschutz, weil sie zu weit von der B 47 entfernt sind, und der Grenzwert nicht überschritten wird“, meinte er.

Lärmschutzfenster möglich

Der Planer und sein Kollege hatten Zahlenbeispiele dabei, wie sich der Lärm bei steigendem Verkehr darstellt – mit und ohne Wand. Die wenigen Gebäude, die trotz der Schallschutzwand dennoch einem erhöhten Lärmwert ausgesetzt sind, hätten Anspruch auf bezahlte Lärmschutzfenster im Schlafzimmer und Belüftungsanlagen. „Das sind allerdings nur sehr hohe Häuser mit drei Geschossen“, erläuterte Rothenstein. Bis Oktober 2019 sollen alle Pläne ausgelegt werden, gegen Ende 2020 wird der rechtskräftige Beschluss erwartet. Frühester Baubeginn wäre dann Ende 2021, Anfang 2022. Die Bauzeit für die Wand beträgt rund anderthalb Jahre.

© Südhessen Morgen, Freitag, 12.04.2019