Lästerschnute mit viel Humor

Bürstadt.Er ist, wie es sich für einen echten Italiener gehört, ein wahrer Familienmensch. Denn Damiano Brucato liebt neben seiner Frau Pia und den Töchtern Selina und Laura auch seinen Familienclan. Der lebt – zum Schrecken mancher Bürstädter– in Lampertheim.

Dort erblickte auch Damiano 1968 das Licht der Welt. Doch seinen Familiensinn lebt der „beim Benz in Mannheim“ beschäftigte Logistiker auch beim Heimat- und Carnevalverein (HCV) aus. Und das trotz seiner fast als närrisch-skandalös zu bezeichnenden Herkunft aus der Spargelstadt und seinen italienischen Wurzeln.

Doch mit der Leichtigkeit eines echten Südländers, der durch Ehefrau Pia zum HCV kam, hat er sich in Bürstadt mittlerweile eine echte Fangemeinde aufgebaut. Damiano Brucato steht seit 2017 mit der Narrenkappe auf dem Kopf als HCV-Vizepräsident im Fokus der Öffentlichkeit. Außerdem gilt er in der fünften Jahreszeit nicht selten als Joker auf den Bühnenbrettern, bei Fastnachtsumzügen und als Animateur in der HCV-Fastnachtsmarkt-Bude.

2002 wurde Damiano HCV-Mitglied. Schon früh wurden dort seine närrischen Fähigkeiten erkannt. Als gelenkiger Tänzer im Männerballett machte er eine gute Figur. Auch als Gruppenmitglied der fast schon legendären „Leersinger“ wurde er gefeiert.

Mit seinen Sketchen wetzt er bei Soloauftritten die Lästerschnute und treibt dem Publikum die Tränen in die Augen. Bei der letztjährigen Kampagne überzeugte er als Gondoliere „Luigi“ mit italienischem Charme bei den HCV-Prunksitzungen im Bürgerhaus.

Aber auch als „Mann hinter den Kulissen“ ist Damiano Brucato nicht wegzudenken. „Er ist ein echter Teamplayer“, lobte ihn Präsident Patrick Brenner. Gerade vor dem Ordensfest und der Verleihung des Courage-Ordens oder den vier Prunksitzungen ist er beim Auf- und Abbau unverzichtbar. Kein Bühnenteil ist ihm zu schwer, kein Weg zu weit, keine Arbeit zu viel. Dazu verbreitet Damiano Brucato überall Frohsinn und Heiterkeit. Flotte Sprüche – in breitester Mundart versteht sich – dürfen dabei nicht fehlen.

Begeisterter Fußballfan

Brucato ist begeisterter Fußballfan. Sein Herz schlägt für „die alte Dame“ Juventus Turin und für Bayern München. Er spielt auch selbst montags abends in der Wasserwerkstraße im HCV-Fußballteam. Für seinen Verein führt er die Mitgliederliste, war stellvertretender Kassenwart und ist seit 2014 als Bürstädter Kerwevadder in Amt und Würden. Mit dem Zylinder auf dem Kopf und breiter Schärpe bekommt er als Kerwevadder für seine lockeren Sprüche über das Zeitgeschehen in Bürstadt viel Applaus.

Neben seiner ausgeprägten Hingabe zu Familie und Verein liebt Damiano Brucato Strandurlaube und Städtereisen. Letztere haben ihn schon nach Hamburg, München, Düsseldorf, in die Narrenhochburg Köln und die Bundeshaupt Berlin geführt.

Doch zuhause fühlt er sich allein in Bürstadt. Denn dort kann er als anerkannter Narr seinem Hobby Fastnacht nach Herzenslust nachgehen.

© Südhessen Morgen, Freitag, 01.02.2019