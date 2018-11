Lästige Eltern und fünf Geschwister

Bürstadt.Eigentlich ist erst am Freitag Bundesvorlesetag. Zum 15. Mal soll dann mit zahlreichen Aktionen die Begeisterung von Kindern und Jugendlichen für das Lesen geweckt werden. Für die Schüler der Bürstädter Erich Kästner-Schule war es allerdings gestern schon soweit, als die Kinderbuchautorin Stephanie Gessner in der Mediothek zu einer Lesung mit anschließender Fragerunde erschien.

Gessner stellte ihr Buch „Lil April – Eine Katastrophe jagt die nächste“ vor. „Es passt gut hierher, weil es sich bei der Problematik um Konflikte in der Schule dreht“, sagte die studierte Romanistin, die als Texterin in der Wirtschaft arbeitet. Offensichtlich finden sich einige Details aus ihrem eigenen Leben in ihren Werken wieder.

So hat Gessner, wie auch ihre Heldin Lil April, fünf Geschwister und somit selbst reichlich Erfahrung darin gesammelt, Verstecke für ihre Süßigkeiten zu finden und sich gegen Brüder und Schwestern durchzusetzen. Die Vor- und Nachteile des Daseins als Mensch mit einer großen Familie werden in ihrer Lesung deutlich. In der Familie von Lil herrscht zumeist Chaos.

Anstrengende Familie

Fünf Geschwister, ein Hund, ein Au-pair-Mädchen und zwei schusselige Eltern sind anstrengend und nerven. Einem neuen Nachbarsjungen gegenüber ist sie sehr aufgeschlossen, doch plötzlich beginnt der Vater sich merkwürdig zu benehmen, und sie ist auf einmal doch ganz froh, kein Einzelkind zu sein. Da lästige Eltern und ein erwachendes Interesse fürs andere Geschlecht vielen Jugendlichen nicht fremd sind, lauschten die Schüler der EKS gebannt der Geschichte. Schon bevor der Lesetag bundesweit angefangen hat, sind die Bürstädter EKS-Schüler in den Genuss eines spannenden Buches gekommen. jkl

