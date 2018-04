Anzeige

Bürstadt.An Karfreitag fand im „Hasenheim“ in Bürstadt noch das Fischessen statt, am Karsamstag rückten die Mitglieder der Pfeil- und Bogenschützen an, um alles für das traditionelle Ostereierschießen vorzubereiten. Sie kennen sich bestens aus, denn das Vereinsheim der Kaninchenzüchter ist ihr „Winterquartier“, das sie über die kalten Monate nutzen, um zu trainieren.

„Die Trainer und die Leistungsschützen unterstützen uns bei dieser Aktion, weil man beim Bogenschießen viel falsch machen kann“, berichtete Vorsitzender Steffen Brinkmann. Kleine und große Gäste versuchten, die Zielscheibe zu treffen, an der bunte Luftballons hingen, die zum Platzen gebracht werden sollten. „Es gibt nichts Schöneres als die strahlenden Kinderaugen nach einem Treffer. Und hier helfen die Trainer, dass das auch klappt“, verriet der Vorsitzende mit einem Schmunzeln.

Bögen für Kinder angeschafft

Die Schützen haben sich eigens Bögen zugelegt, die man schon mit wenig Kraftaufwand spannen kann. Sie sind auch für kleine Kinder geeignet. „Mit denen kommt man zwar nicht auf eine hohe Weite, aber das ist im Einsteigerbereich gar nicht gefragt“, berichtete Brinkmann. Diese Bögen kamen auch beim Ostereierschießen zum Einsatz. Aber selbst die großen Gäste strahlten bei einem Treffer. Immerhin gab es Preise zu gewinnen.