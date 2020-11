Land zahlt Prämien aus

Bürstadt/Biblis.Das Land zahlt seit 2011 für alle aktiven Einsatzkräfte der Feuerwehren eine Anerkennungsprämie. Diese richtet sich nach der Dienstzeit und beträgt aktuell nach zehn Jahren 250 Euro, nach 20 Jahren dann 400 Euro, nach 30 Jahren 600 Euro. Nach 40 Jahren Dienstzeit erreicht sie mit 1000 Euro ihr Maximum. Diese Prämie gibt es so nur in Hessen. Darauf verweist der CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Bauer. Insgesamt wurden von 2011 bis 2020 landesweit 10,2 Millionen Euro ausgezahlt, davon über 143 000 Euro an die Brandschützer zwischen Heppenheim und Biblis. Im Einzelnen wurden in Biblis 9000 Euro und in Bürstadt 21 200 Euro gezahlt. red

