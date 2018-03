Anzeige

Riedrode.Ursula Soboll (Mitte), Vorsitzende der Landfrauen in Ried-rode, hat bei der Jahreshauptversammlung verdiente Mitglieder geehrt. Brigitte Engert und Rita Pabst (r.) wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Seit 30 Jahren im Verein ist Karin Reski, (l.), die zugleich seit 15 Jahren die Kasse verwaltet. Walburga Breitwieser ist seit 45 Jahren bei den Landfrauen aktiv. Außerdem wurde auf die nächsten Veranstaltungen hingewiesen: Am 9. April um 17 Uhr gibt es einen Vortrag zur Unterwasserwelt des Roten Meeres und des Indischen Ozeans, am 23. April um 16 Uhr einen Vortrag der Polizei zum Enkeltrick und anderen Machenschaften. red