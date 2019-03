Lange Wunschliste fürs Freibad

Bürstadt.Die Bauarbeiter rücken im Bürstädter Schwimmbad an: Im Sommer auf jeden Fall, weil dann der Abriss der angrenzenden VfR-Tribüne in Angriff genommen wird. Und wenn alles nach Plan läuft und Bürstadt in das hessische Schwimmbadinvestitionsprogramm (SWIM) aufgenommen wird, können auch der in die Jahre gekommene Eingangsbereich und die Umkleiden runderneuert werden. Bei einer Schwimmbadbegehung

