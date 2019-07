Riedrode.„Sie sind viiiieeel zu schnell!“ Sprichwörtlich wie die Geier – aber mit viel Humor – fielen die Riedroder Kerweborsch und -mädels an der Schikane im Schlinkenwinkel über ahnungslose Autofahrer her. Seit dem Frühjahr soll das Hindernis zur Temporeduzierung in der Spielstraße beitragen. Mit eigens verfassten Handzetteln wies die muntere Mannschaft nachdrücklich darauf hin: Hier gilt Tempo 30.

Dass diese Schikane von wenig Erfolg gekrönt wird, konnte beim Vortreffen eine Woche vor der Kerwe bestens beobachtet werden. Nach Jahren voller arbeitsreicher Einsätze wollte die trinkfeste Mannschaft um Kerwevadder Fabian Kreiling diesmal aufklärend tätig werden. Unter zwei Pavillondächern saßen alle gemütlich zusammen, von netten Nachbarn und Sponsoren mit Speis und Trank verwöhnt. Unermüdlich reichten sie jedem „Verkehrssünder“ ein Info-Blatt in sein Fahrzeug. Darin wiesen die selbst ernannten Verkehrswächter darauf hin, dass auf den Dorfstraßen grundsätzlich nicht schneller als Tempo 30 gefahren werden darf. Im sogenannten Neubaugebiet gilt zudem Schrittgeschwindigkeit. Diese liegt zwischen sieben und zehn Stundenkilometern. Humorvoll lautete deshalb die Bitte: „Langsam mache und alsemol uff die Brems trete!“

Doch damit nicht genug: Eifrig wurde in eigener Sache und im Sinne des Traditionsfestes Werbung gemacht, das von Freitag, 19. Juli, bis Montag, 22. Juli, gefeiert wird. So musste „Kerwelehrling“ Julien Gündling sein Berichtsheft „aus den Kneipen dieser Welt vorlegen“ und Werbeflyer für die Kerwe in den Haushalten verteilen.

38 neue Feuerwehrleute

Während seine weiblichen und männlichen Kerwegesellen sich halb schlapp lachten – nicht nur über seine lustige Kostümierung, sondern auch über völlig konfuse Autofahrer – wurde zudem unermüdlich für eine Mitgliedschaft bei der Feuerwehr Riedrode geworben. „Wir haben eine Wette laufen. Bis Kerwesonntag wollen wir 38 Neumitglieder werben“, erklärte dazu Kerweopa Bernd Deckenbach.

Nicht ganz uneigennützig will die Kerwecrew zudem die Bio-Mülltonnen, die am Freitag, 19. Juli, auch aus den gesperrten Bereichen Neue Waldstraße, Lindenstraße und der Anfang der Bahnhofstraße zu einem Sammelplatz gekarrt werden müssen, gegen einen Obolus für die Kerwekasse bei den Bewohnern abholen. Von dieser Arbeit werden die Kerwemädels wohl befreit. Denn die seien „wegen der Quote da“, erklärte unvorsichtigerweise Bernd Deckenbach. Das brachte ihm einen liebevollen Nackenschlag von Kerwemädel Natascha Hof ein.

Doch der kleine Disput hielt diese und die gesamte Mannschaft nicht davon ab, zum Abschluss des „Verkehrsunterrichts“ in ein bereitgestelltes Transportmittel und zu einer Fahrt ins „Blaue“ zu starten. Das Ziel der „Lehrfahrt“ war das kleine Dorf Modautal-Neutsch. Auch dort wurde Kerwe gefeiert. „Die haben 270 Einwohner und da ist richtig viel los“ lachte Bernd Deckenbach.

© Südhessen Morgen, Montag, 15.07.2019