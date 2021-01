Laptop-Akku explodiert

Bürstadt.In einem Büroraum in der Alfred-Delp-Straße von Bürstadt ist am Sonntag um 3 Uhr ein Akku explodiert. Laut Sven Molitor von der Feuerwehr Bürstadt wurden die Brandschützer zu Nachlöscharbeiten alarmiert, denn die Anwohner hatten das Feuer selbst bekämpfen können. Mit der Wärmebildkamera kontrollierten die Einsatzkräfte den Raum, danach lüfteten sie noch eine Stunde lang. „In die Wohnung konnten die Leute zurück, aber das Zimmer muss komplett saniert werden“, sagte Molitor auf Anfrage. Zum Glück sei der Brand, vermutlich ausgelöst von einem Laptop-Akku, so rasch bekämpft worden, sonst hätte er sich rasch ausgebreitet. Die Feuerwehr war in der Nacht mit zehn Aktiven vor Ort.

