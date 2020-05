Lars Reichow sagt „Ich!“

Bürstadt.Mit Lars Reichows Programm „Ich!“ beginnt das neue Jahr des Kulturbeirats Bürstadt. Am Donnerstag, 25. März 2021, gastiert er um 20 Uhr im Bürgerhaus Bürstadt, Rathausstraße 2. Da Reichow seinen Auftritt schon selbst bewirbt, hat sich die Stadt Bürstadt entschlossen, den Termin ebenfalls bekannt zu machen. Ansonsten werden alle Termine eines Jahres in einer eigenen Pressekonferenz vorgestellt.

Lars Reichow ist als Träger des Bürstädter Courage-Ordens ein alter Bekannter. Sein neues Bühnenprogramm soll dabei mehr sein als ein Blick in den Spiegel oder das Richten einer Haarsträhne. Vielmehr geht es um den Umgang mit Selbstgefälligkeit und Selbstverliebtheit unter den Menschen. „Wir müssen lernen, mehr über uns selbst zu lachen und uns nicht so wichtig zu nehmen“, findet er. Dabei spielen die Begriffe Courage, Haltung und Moral eine bedeutende Rolle. „Es tut gut, an andere zu denken, ohne immer sofort an sich selbst erinnert zu werden“, betont der Kabarettist – diesmal mit großem Ernst. cos

