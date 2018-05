„Lasst uns mehr lachen“

Anzeige

Bürstadt.Einem humoristischen Tornado gleich übernahm Woody Feldmann beim Kleinkunstabend des Spiel- und Kulturkreises (SKK) 50 in Bürstadt wortgewaltig das Zepter. Vorsitzender Markus Heiser witzelte über das nur 1,58 Meter große Powerpaket, das viel zu früh und ohne Programmidee zum ersten Mal in Bürstadt war. Schon von der ersten Sekunde an gelang ihr das Kunststück, ihr Publikum zu fesseln.

Im ausverkauften Haus witzelte sie über Begegnungen der besonderen Art auf Toiletten, stachelte das Publikum zum Geschlechterkampf auf und nahm augenzwinkernd Markus Heiser sowie hart arbeitende Journalisten auf die Schippe. Ihr „Guude: schee, dass es dich gibt“ zog sich dabei wie ein wärmendes Credo durch ihr Nicht-Programm.

„Wir sind alle verschieden – nur ich nicht“, erklärte die Frau mit dem blonden Bürstenhaarschnitt und Wohlstandsbäuchlein. Stakkatoartig wechselte sie zwischen Themen zu „Woody kocht“, Lampertheimern und musikalischen Nummern hin und her. Die Herzen der Zuschauer flogen ihr vom ersten Moment an zu. Die Stimmgewaltigkeit ihrer Fans prüfte sie bei ihrer Interpretation des ABBA-Songs „Super Trouper“, aber auch beim umgetexteten Refrain „Tupperdos’, Tupperdos’“.