„Laufen sehr am Limit“

Anzeige

Bürstadt.„Überall herrscht Mangel an Fachpersonal, auch bei uns. Wir können kaum noch Kunden annehmen“, so Stefanie Rhein, Direktorin des Caritasverband Darmstadt bei der Kuratoriumssitzung der Ökumenischen Sozialstation, die für Bürstadt, Biblis, Groß-Rohrheim und Einhausen zuständig ist. Bei der Sitzung in Bürstadt wurde deutlich, dass die Arbeit am Patienten immer mehr zunimmt. „Wir laufen schon sehr am Limit“, so Sandra Braun, Leiterin der Sozialstation, und verwies auf die Warteliste.

Um qualitativ gut arbeiten zu können, verzichte man bewusst darauf, die Touren der Mitarbeiter noch enger zu takten und mit mehr Patienten auszubauen. Dies erhöhe den Druck auf die Mitarbeiter und verringere die Zeit für den Kunden.

Die Besuchten müssten allerdings auch umdenken. Oftmals verstünden die Patienten nicht, warum nicht gleich nach dem Aufstehen jemand zum Waschen käme, sondern erst später. „Wir müssen schauen, was vorrangiger ist. Ewa der Diabetiker, der seine Spritze zum Frühstück braucht“, erklärte Braun.